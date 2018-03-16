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台灣壹週刊紙本4月4日最後一期 轉攻網路發展

2018-03-16 09:28中央社 台北15日電

繼香港「壹週刊」決定將紙本停刊後，台灣「壹週刊」也將在4月4日推出最後一期紙本。...
繼香港「壹週刊」決定將紙本停刊後，台灣「壹週刊」也將在4月4日推出最後一期紙本。圖／中央社
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繼香港「壹週刊」決定將紙本停刊後，台灣「壹週刊」社長邱銘輝昨晚受訪表示，台灣「壹週刊」也將在4月4日推出最後一期紙本，未來將全面朝網路發展。

邱銘輝接受中央社記者電話訪問，證實「壹週刊」紙本退場消息，接下來將會全面進攻網路；至於傳聞將裁員1/3人力部分，邱銘輝僅回應，和紙本相關的人員將會精簡。

至於也傳出同屬壹傳媒的「蘋果日報」也將精簡一成人力，「蘋果日報」社長陳裕鑫說，「蘋果日報」每年3月及4月都有例行考核，稱為「搖樹」，如有人員汰除，都是依據年度考績，這不是裁員計劃，更沒有每單位提10%的裁員名單。

對於「壹週刊」將收掉紙本，邱銘輝說，因應數位發展快速，轉型是希望未來「壹週刊」能提供給讀者更精采、有深度的報導內容。

而選在4月收掉紙本的時間點上，邱銘輝表示，從香港「壹週刊」日前宣布推出最後一期紙本雜誌後，公司就有在思考，認為未來紙媒式微是不變的趨勢，只是速度快或慢。

邱銘輝指出，這幾年紙媒經營困難，「壹週刊也不例外」，近幾年廣告量已大幅減少，為了「壹週刊」能繼續經營，因而決定進攻網路。

不過，邱銘輝強調，就算「壹週刊」未來朝網路媒體發展，但「踢爆」的精神不會改變，依舊會「不畏權勢、揭發真相」，用更好內容服務讀者。

由香港商人黎智英經營的壹傳媒，於上世紀90年代起家，最初經營壹週刊，後來王國逐漸擴大到經營蘋果日報、電視台、網媒等，版圖也擴展到台灣。

2001年，壹週刊進軍台灣，掀起狗仔風潮，主導議題，衝擊台灣媒體生態，但近年來也受到網路影響，多次傳出交易，而最終走上收掉紙本一路。

壹傳媒黎智英

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