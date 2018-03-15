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僑委會「海外青年技術訓練班」本年起恢復發給畢業證書

2018-03-15 17:49聯合新聞網 台北訊

僑委會吳新興委員長與畢業學生合影。圖／僑委會提供
僑委會吳新興委員長與畢業學生合影。圖／僑委會提供
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為加強吸引海外青年僑生返臺就讀僑委會二年制「海外青年技術訓練班」，僑委會吳新興委員長昨天表示，經與教育部多次協商之後，僑委會將自107年12月畢業之第36期起，重新恢復發給海青班結業生畢業證書。

吳新興表示，僑務委員會為培養海外青年獲得實用知識與生產技能，以發展農、工、商、家政事業，促進海外僑界繁榮，於民國52年創辦「海外青年技術訓練班」（簡稱海青班），與國內各大學校院合作，因應海外學生及僑臺商布局之需求，規劃及設計各相關職業培訓科別，招收海外各地高二肄業以上之青年學生，來臺接受為期2年之技職訓練課程，迄今已邁入第55年，學生主要來自東南亞地區，對發展東南亞國家與臺灣經貿連結，以及培養東南亞友臺、知臺力量極有助益，已成為政府推展及深化「新南向政策」之重要基礎。

吳新興指出，該班自55年前開辦以來，皆係發給成績合格之畢業學生中文畢業證書，惟至103年則因應相關法規修正，改發給「結業證書」，致引起海外僑界關切，尤其長年在海外擔任臺灣招生志工之保薦單位，以及各留臺同學會均殷切反映希望恢復發給的政策，以提升海外僑生來臺就讀之意願，在經過僑委會和教育部兩單位縝密多次協商之後，終於促成由僑委會發給「海青班」畢業證書的政策。

考量海青班生源之開拓，目前已隨各國留學趨勢及經濟發展之演進而有所變化，尤其在僑界亦面臨少子化及各國學府陸續開辦類似課程加入競爭等因素之影響。為利僑臺商在東南亞當地之布局及新南向政策之推展，吳委員長即於107年1月下旬啟動與教育部之協調機制，並迅即獲致恢復發給海青班畢業生畢業證書之共識，將自107年12月畢業之海青班第36期起，恢復發給成績及格之畢業生畢業證書，以增進海外青年學生選擇來臺就讀海青班之意願。

海青班自52年開辦後，50餘年來已培育2萬餘名學員，多數畢業生皆能在畢業前取得相關專業證照，並於其專業領域發熱發光，對畢業學生之人生及職涯皆產生重大正面性之影響，創業成功者亦歷來輩出。僑委會將持續與相關單位、學校齊力營造更佳之技職培訓環境，繼續擦亮臺灣蔚為東南亞技職教育基地之金字招牌。

僑委會吳新興委員長參觀畢業典禮學生成果展攤位。圖／僑委會提供
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靜宜大學畢業生於成果展攤位前與家長合照。圖／僑委會提供
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屏科大學生展示耕作成果。圖／僑委會提供
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僑委會東南亞吳新興新南向政策

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