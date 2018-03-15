親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
藍綠各黨拚選戰
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39聯合報 記者林河名╱即時報導

北農產運銷股份有限公司休市爭議延燒，北農總經理吳音寧成為眾矢之的。針對吳音寧是否適任，台北市長柯文哲今天苦笑說，「這人是他們（農委會）塞給我們的，現在還叫我們決定」。但農委會副主委陳吉仲強調，只有北農董事長（台北市副市長陳景峻兼任）可提案撤換總經理。

陳吉仲今天在行政院會後記者會表示，這次北農在兩周內有兩次連休3天，第二次即元宵節連休3天之所以農產品價量沒出現問題，不是因為連休3天沒問題，而是因為早就動員，包括農委會、北農、各地方政府及農民團體共同事先因應，因此，農委會已在3月1日行文各地方政府，針對消費地或產地批發市場，應避免連休3天。

對於吳音寧的去留，陳吉仲表示，農委會不會介入北農公司的經營治理，但絕對會做具體政策要求，包括要求北農穩定供應大台北的農產品，按品質拍賣、讓農民收益維持穩定水準，以及確保農產品到消費者手上是安全的等。

傳出中華民國農會總幹事、北農董事張永成，將在董事會提案要求撤換吳音寧。陳吉仲指出，農委會尊重董事提案，但北農23席董事中，農委會官股占5席，北市府5席、全國農會也是5席，其他則是民股董事，有關總經理的任免，完全是董事長才有權在董事會提案，「用白話文說，吳音寧適不適合在北農裡面，只有董事長有提案權」。

針對北農總經理吳音寧是否適任，農委會副主委陳吉仲表示，只有北農董事長（台北市副市...
針對北農總經理吳音寧是否適任，農委會副主委陳吉仲表示，只有北農董事長（台北市副市長陳景峻兼任）可提案撤換總經理。記者邱德祥／攝影
分享

北農農委會吳音寧

相關新聞

吳音寧去留 農委會稱尊重北市 柯文哲：人是他們塞給我們的

2018-03-15 13:37

林姿妙不會看公文？國民黨：洪耀福為吳音寧轉移焦點

2018-03-15 13:00

撤換吳音寧？農委會：北農董事長才有提案權

2018-03-15 12:51

農委會稱吳音寧去留尊重北市 柯P：人是他們塞來的

2018-03-15 11:44

立委建議把北農股權送北市府 林聰賢：非常有建設性

2018-03-15 10:25

林聰賢：北農休市風波 是權力鬥爭

2018-03-15 00:06

陳景峻2度口頭辭北農董座 柯盼再想想

2018-03-14 23:57

北農休市延燒 「拔吳」三國大戰

2018-03-14 23:55

北農28日開董事會 人事案成關注

2018-03-14 21:35

張永成：北市府農委會不挺「拔吳」 再出包自己承受

2018-03-14 21:35

休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任

2018-03-14 20:20

【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05

被問柯文哲若撤換吳音寧？ 林聰賢：會尊重北市府

2018-03-14 14:52

陳景峻辭北農董座 柯P盼再想想

2018-03-14 14:15

北農休市「大家沒意見」 林聰賢撇責任被打臉

2018-03-14 14:11

當年大埔毀田引眾怒 立委：今天耕鋤為何不出聲？

2018-03-14 13:44

啟動耕鋤穩菜價？ 鄭運鵬：國民黨不做民進黨做

2018-03-14 12:10

休市開會全國農會沒意見？ 張麗善拿出公文打臉林聰賢

2018-03-14 11:36

不滿北農休市被泛政治化 陳景峻請辭北農董座

2018-03-14 11:24
看更多

熱門文章

中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼好想回去讀預校

2018-03-15 08:08

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17

深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」

2018-03-15 00:13

農委會稱吳音寧去留尊重北市 柯P：人是他們塞來的

2018-03-15 11:44

詹順貴關鍵一票 深澳電廠闖環評過關

2018-03-14 22:29

【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05

年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15

衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了

2018-03-14 19:43

燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然憤而離席

2018-03-14 22:36

性騷案法官輕判惹議 蔡總統也說話了

2018-03-15 14:41

核二重啟？柯建銘：時空環境不一樣

2018-03-15 09:04

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非

2018-03-15 01:03

環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！

2018-03-15 00:18

深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒

2018-03-15 00:46

他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19

環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關

2018-03-14 23:43

北農休市延燒 「拔吳」三國大戰

2018-03-14 23:55

公投爆炸年！選票恐厚如手冊 年底投到手軟

2018-03-15 08:00

美女士官「陪我」募兵法 嚴德發公開表支持

2018-03-15 09:45

打臉台電！深澳電廠污染模擬與學者差3倍 宜桃最嚴重

2018-03-14 18:20

319將滿14年…扁：傷口烙印還在 蔡英文做了多少

2018-03-14 17:18

洪耀福酸林姿妙：不會看公文 選縣長太為難太勉強

2018-03-14 17:51

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

國防部資規司長陳正棋遭撤換 綠委：傷害執政黨

2018-03-15 13:20

欲平息衛生紙之亂 公平會為何要開罰大潤發？

2018-03-14 17:21

張永成：北市府農委會不挺「拔吳」 再出包自己承受

2018-03-14 21:35

加強東部第一線防空 鷹式飛彈今登綠島

2018-03-14 18:52

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任

2018-03-14 20:20

影／嚴德發證實 對美軍購提採購F-35

2018-03-15 15:18

獨家／反制陸惠台31項政策？工程會發文嚴審採購案

2018-03-15 12:03

空軍20公釐機砲彈短少？空軍：美國買來就少一枚

2018-03-15 10:13

推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05

陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12

我對美軍購提出採購F-35戰機 國防部長嚴德發證實

2018-03-15 09:53

反空汙卻擴建燃煤電廠？ 藍委批李應元、陳時中下台

2018-03-15 00:31

反制共軍 嚴德發：機動飛彈車全台繞著跑

2018-03-15 11:40

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

林姿妙不會看公文？國民黨：洪耀福為吳音寧轉移焦點

2018-03-15 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top