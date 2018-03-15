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船舶法修正 高齡船舶加強檢查 最重可註銷船籍

2018-03-15 15:45聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院會今天通過「船舶法」修正草案，將透過管理流程標準化及內部稽核、定期評鑑等機制，建立國內航線船舶安全營運與防止汙染的管理制度；另針對超過20年的高齡船舶，加強檢查頻次及強度；已停航且超過5年未檢查者，註銷其船籍，以保障航行安全及維護海洋環境。

行政院長賴清德在院會表示，本次修法參考相關國際公約規定，對於強化船舶航行安全及維護海洋環境均有所助益；本案送請立法院審議後，請交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

現行「船舶法」相關規定，多參照國際海事組織(IMO)制定的「海上人命安全國際公約」(SOLAS)及其他船舶安全管理相關國際公約訂定。交通部表示，為降低人為因素造成海難的風險並強化高齡船舶的管理，本次船舶法修正，除藉由委託研究發掘問題及提出修正草案外，並多次邀集航運相關產官學界座談，凝聚修法共識。

交通部表示，本次修正有3大重點：一、為提升安全意識及品管能力，並降低人為因素風險，藉標準流程制定，搭配稽核與評鑑機制，推動總噸位100以上、乘客定額超過150人的客船，及總噸位500以上貨船取得建立安全營運與防止污染評鑑合格證書，違者將禁止航行，並處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

二、針對船齡超過20年的高齡船舶，為降低意外與汙染的風險，將船舶檢查週期減半並進行船體、水密、艙間及推進系統等設備的高強度檢查，以督促航商加強管理，另要求國內航線裝載危險品或大量散裝化學品或液化氣體貨物之船舶，應比照國際航線取得相關國際公約證書，以強化航安，未依規定辦理者，將禁止航行及限期改善，並處6千元以上6萬元以下罰鍰。

三、針對未有出港航行紀錄，且超過5年未辦理檢查的船舶，經通知船舶所有人辦理檢查及公告3個月的程序，於無利害關係人提出異議下，賦予航港局註銷相關船舶登記及相關文書的權力，使該等船舶無法再航行與交易，保障航安與船舶市場秩序。

行政院會今天通過「船舶法」修正草案，將建立國內航線船舶安全營運與防止汙染的管理制...
行政院會今天通過「船舶法」修正草案，將建立國內航線船舶安全營運與防止汙染的管理制度。 本報資料照片
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航線立法院賴清德

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