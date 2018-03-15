你幸福嗎？芬蘭奪冠 台灣亞洲第一

2018-03-15 13:39 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 許祖菱 ／綜合報導



聯合國「永續發展解決方案網路」（SDSN）14日公布「2018年全球幸福報告」，台灣排名由去年第33名，上升到26名，在亞洲國家排名最優。最幸福國家前四名全被北歐國家包辦，芬蘭擊敗挪威拿下冠軍，挪威之後依序為丹麥、冰島。

英國《衛報》報導，幸福報告針對156國每人平均GDP（國內生產毛額）、社會支持、健康平均餘命、自由度、慷慨捐款程度、政府或私人企業有無貪腐等因素決定排名結果。本次調查區間為2015年至2017年。

芬蘭在幸福國家報告拿下第一名，圖為芬蘭民眾去年慶祝獨立100周年。 歐新社 分享 facebook

在亞洲地區，台灣以第26名居首，其後為第34名新加坡，第35名馬來西亞，第46名泰國，第54名日本，第57名南韓，第76名香港，第86名大陸。

今年報告首次針對其中117國家移民快樂福祉進行評比，該項目也由芬蘭奪得第1名，台灣則名列第38名。

美國名次從去年第14名掉到18名。報告顯示，美國因為肥胖、藥物濫用、憂鬱症等問題，在幸福報告得分持續下降。

SDSN主任薩克斯（Jeffrey Sachs）表示，美國社會確實浮現危機，不平等加劇、信任感薄弱，民眾對政府機關的信心也下降。他提到：「美國人比以前有錢，卻愈來愈不快樂」。

此外，幸福報告發現，儘管大陸有數億人口自農村移往都市，卻未能讓國家排名進步。

報告中最不幸福國家是位於東非的蒲隆地，當地因為政變、內戰以及種族清洗問題，是得分最低的國家。名次跌幅最大的國家是委內瑞拉，從上次的第82名掉到102名，較敘利亞跌幅更大。

「2018年全球幸福報告」前10名國家為芬蘭、挪威、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、加拿大、紐西蘭、瑞典、澳洲。墊底10名國家為馬拉威、海地、賴比瑞亞、敘利亞、盧安達、葉門、坦尚尼亞、南蘇丹共和國、中非共和國、蒲隆地。