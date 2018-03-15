行政院：副院長將說明陸惠台措施因應

相關新聞
非核要供電 李彥秀：國人只能用肺發電2018-03-15 13:26
新北籲中央補助三環三線及3條輕軌 交部回應了2018-03-15 13:02
評／幸福是什麼？幸福就是「快樂」嗎？2018-03-15 12:49
一拖再拖 因應陸惠台31項措施 政院明說明2018-03-15 12:41
持國旅卡至花蓮消費 擬年底前均列旅遊額度2018-03-15 12:40
11審委有2原能會現職人員 謝曉星：真的找不到那麼多人2018-03-15 12:35
深澳電廠威脅北北基空品 李應元：台灣是生命共同體2018-03-15 12:26
獨家／反制陸惠台31項政策？工程會發文嚴審採購案2018-03-15 12:03
深澳電廠過關在地人兩樣情 有人喊高興 有人憂衝擊觀光2018-03-15 11:24
原能會主委：核一1號機不會延役或再啟動2018-03-15 11:22
深澳蓋電廠 宜蘭縣府要捍衛呼吸權2018-03-15 10:54
核二2號機再運轉 藍委阻擋原能會報告2018-03-15 10:50
救花蓮觀光 立委再要求讓大客車走蘇花改2018-03-15 10:29
台灣學者發現恐龍膠原蛋白 登上國際雜誌百大研究2018-03-15 10:28
評／郵報密戰：為戳破政府謊言而戰2018-03-15 09:43
影╱深澳蓋燃煤電廠 陳歐珀：我們嚴陣以待2018-03-15 09:34
創道教首例 台灣保安宮董事長與教宗會面2018-03-14 23:28
衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了2018-03-14 19:43
原能會報告出爐 核二廠2號機符合再啟動標準2018-03-14 19:27
衛生紙之亂大潤發成禍源！重罰350萬2018-03-14 17:58
欲平息衛生紙之亂 公平會為何要開罰大潤發？2018-03-14 17:21
大潤發挨罰350萬 徐國勇：賣場貨源充足價格平穩2018-03-14 16:28
廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」2018-03-14 16:21
衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元2018-03-14 15:38
衛生紙之亂 消保處：目前價格穩定2018-03-14 14:43
耕地跌破80萬公頃？環團：剩43萬公頃2018-03-14 14:08
深澳燃煤火力發電廠要不要蓋？藍委：應該做雙北民調2018-03-14 13:02
這兩年陸客減少 陳菊：盼兩岸藉由交流有更好的互動2018-03-14 12:15
台北榮總併入陽明醫學院？ 段宜康：就看政院肯不肯2018-03-14 12:07
全國耕地跌破80萬公頃 環團：耕地面積別灌水！2018-03-14 12:03
陸客從六成跌至二成八 故宮：如此觀光結構才健全2018-03-14 11:41
選舉年將至 民間團體憂國土計畫無限拖延2018-03-14 11:33
國民黨團痛批蔡政府擴建煤電廠是精神錯亂2018-03-14 11:14
故宮南院成最大蚊子館？ 立委建議開放做瑜珈2018-03-14 11:06
解決菜價波動 林聰賢提出兩重點解決2018-03-14 10:50
深澳電廠擴建 朱立倫：台電不能為發電忽略市民健康2018-03-14 08:00
站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制2018-03-12 11:37
零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？2018-03-08 11:43
人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發2018-03-07 16:07
熱門文章
衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元2018-03-14 15:38
中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼好想回去讀預校2018-03-15 08:08
送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票2018-03-15 09:17
深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」2018-03-15 00:13
詹順貴關鍵一票 深澳電廠闖環評過關2018-03-14 22:29
【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行2018-03-14 17:05
鷹式飛彈運抵綠島畫面曝光？ 國防部：不便說明2018-03-14 14:53
衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了2018-03-14 19:43
農委會稱吳音寧去留尊重北市 柯P：人是他們塞來的2018-03-15 11:44
燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然憤而離席2018-03-14 22:36
年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎2018-03-15 08:15
當年大埔毀田引眾怒 立委：今天耕鋤為何不出聲？2018-03-14 13:44
婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非2018-03-15 01:03
環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！2018-03-15 00:18
核二重啟？柯建銘：時空環境不一樣2018-03-15 09:04
馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看2018-03-15 11:30
深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒2018-03-15 00:46
環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關2018-03-14 23:43
公投爆炸年！選票恐厚如手冊 年底投到手軟2018-03-15 08:00
北農休市延燒 「拔吳」三國大戰2018-03-14 23:55
打臉台電！深澳電廠污染模擬與學者差3倍 宜桃最嚴重2018-03-14 18:20
319將滿14年…扁：傷口烙印還在 蔡英文做了多少2018-03-14 17:18
洪耀福酸林姿妙：不會看公文 選縣長太為難太勉強2018-03-14 17:51
他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律2018-03-15 11:19
美女士官「陪我」募兵法 嚴德發公開表支持2018-03-15 09:45
欲平息衛生紙之亂 公平會為何要開罰大潤發？2018-03-14 17:21
張永成：北市府農委會不挺「拔吳」 再出包自己承受2018-03-14 21:35
加強東部第一線防空 鷹式飛彈今登綠島2018-03-14 18:52
影／綠島部署鷹式飛彈 提醒共機「I See You」2018-03-14 16:18
大潤發挨罰350萬 徐國勇：賣場貨源充足價格平穩2018-03-14 16:28
推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運2018-03-14 21:05
休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任2018-03-14 20:20
爭取民進黨嘉義縣長提名落敗 張明達「繼續擁抱群眾」2018-03-14 16:47
空軍20公釐機砲彈短少？空軍：美國買來就少一枚2018-03-15 10:13
公平會重罰大潤發350萬元 關鍵原因是這個2018-03-14 16:55
陸惠台遭恐嚇違法 羅智強：台灣淪落至此令人唏噓2018-03-14 16:43
反空汙卻擴建燃煤電廠？ 藍委批李應元、陳時中下台2018-03-15 00:31
高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝2018-03-15 11:56
陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台2018-03-14 21:12
我對美軍購提出採購F-35戰機 國防部長嚴德發證實2018-03-15 09:53
留言