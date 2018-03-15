一拖再拖 因應陸惠台31項措施 政院明說明

為因應中國大陸公布惠台31項政策措施，行政院長賴清德昨與經濟部、教育部等10部會首長開會，研擬因應方案。行政院發言人徐國勇今表示，預計明日由行政院副院長施俊吉出面召開記者會說明。

徐國勇今證實行政院將於明天舉辦記者會說明因應方案，他表示，先前部會曾說未來研究計畫主持人每月經費會增加，不過詳細具體方案仍需待明記者會對外公布。