11審委有2原能會現職人員 謝曉星：真的找不到那麼多人

2018-03-15 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會邀請原能會就「核二廠2號機大修後機組再轉之安全管制」做專案報告，許多委員都認為原能會應嚴格審查，也質疑此次審查委員的資格，對此，原能會主委謝曉星表示，國內大多核能相關學者都拿過台電的補助，為了避嫌，原能會努力找了很多人，但「10個裡面有8個拿過台電補助」，因而組成11名審查委員中也有2名是原能會現職人員。