深澳電廠威脅北北基空品 李應元：台灣是生命共同體

2018-03-15 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



深澳電廠還差分析案，昨天在環保署副署長詹順貴投下關鍵1票後，最後以9比8票數通過，今天在立法院衛環委員會引起軒然大波，後續政治效應值得觀察，面對國民黨立委要求環保署長李應元、副署長詹順貴下台；環保署長李應元表示，大家應該持續來溝通。

李應元表示，這是一個舊的機組、更換為超超臨界機組，這汙染量不管是硫氧化物或氮氧化物、懸浮微粒都減少了2/3，兩個機組沒有改變，能量從80萬千瓦降到60萬千瓦。所謂的環境差異分析，是針對環評通過的案件作變更，怎樣對環境衝擊更少，這是讓環評委員決定，事實就是由相關單位把資訊提出，環評委員會是公務程序最透明的，都是攤在陽光下檢驗。

李應元表示，深澳電廠會達到用天然氣使用的排放量，這些都有客觀數字做比較，要繼續跟各界溝通，相關單位能源路徑，能源要分布在全國，中部的也不希望中火北送或南送，台灣是生命共同體，政治攻防是一回事，但客觀的事實，颱風來了、地震來了電源要分散，讓大家風險降到最低，環評委員考量，各有專業考量，為社會把關。