救花蓮觀光 立委再要求讓大客車走蘇花改

2018-03-15 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



蘇花改何時開放大客車通行，仍是今天立法院交通委員會焦點。立法委員鄭寶清說，政府要增加花蓮觀光，卻又不開放載團體旅客的大客車行駛蘇花改，「政策和說的話相反。」交通部表示對環評承諾小客車通行後要檢討3至6個月，但會以3個月為目標努力。

鄭寶清要求4月底前用試營運的方式開放，「救災的時候曾開放大型車通行，現在的花蓮也是特別狀況。」交通部長賀陳旦回應，面對長隧道內的混合車流，用路人及管理者都要一段時間熟悉，過去的八卦山、雪隧都是漸進開放，「不宜用生命做試營運，不可能再提前」，且現在的蘇花公路是通暢安全的。鄭寶清說，如果蘇花公路安全，就不必做蘇花改了。

立委李昆澤表達支持交通部逐步開放、不操之過急的態度。他說，當年他力排眾議，要求雪隧安全管理無虞才能通車被罵翻，最後延後通車，漸進開放大客車通行及提高速限。

觀光局長周永暉今天做振興花蓮觀光的業務報告，表示為避免集中性大量旅遊，自由行「3355旅宿活動」從4月16日起的周一至周四放寬2人以上適用，周五至周日仍維持3人以上同行住宿花蓮3天2夜每人補助500元。國發會研議，年底前國旅卡在花蓮縣境內刷卡不限行業別，都可列為觀光旅遊額度並實施加倍補助。