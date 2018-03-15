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影╱深澳蓋燃煤電廠 陳歐珀：我們嚴陣以待

2018-03-15 09:34聯合報 記者羅建旺╱即時報導

對深澳燃煤電廠，民進黨提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀立委今天說，宜蘭是全台灣最具環保意識的地方，任何可能造成宜蘭縣衝擊與汙染，我們絕對嚴陣以待。

陳歐珀說，他提出要打造宜蘭為環保首都的願景，是努力的目標，對深澳電廠案會深入研究，會就其發展研究與精確評估，做好因應措施，整合人民共識。

針對深澳燃煤電廠開發案，各開發案所可能產生之污染物增量，宜蘭縣政府表明立場，主張應以環境品質維護為優先考量，並配合各項管制措施，以期本縣儘速達成細懸浮微粒(PM2.5)二級防制區之目標。

縣政府指出，106年起列為細懸浮微粒(PM2.5)三級防制區，為減少細懸浮微粒排放，邁入二級防制區目標，近年戮力於執行各項管制策略，尤以106年度年平均值為11.8μg/m3（標準為15），日平均值為29μg/m3（標準為35），兩者皆已符合標準，已顯初步管制成效。

縣府表示，深澳燃煤電廠開發案，環評報告中並未進行該案對於宜蘭縣空氣品質影響模擬之分析；然依據新北市政府委託中興大學莊秉潔教授執行深澳電廠污染模式模擬結果顯示，宜蘭縣相對鄰近縣市，具有最大之細懸浮微粒(PM2.5)日平均濃度增量（詳附件），將直接嚴重影響本縣空氣品質。

針對深澳燃煤電廠開發案，縣府表示，開發單位應有更審慎之整合評估，並有義務釐清民眾之疑慮；此外，火力發電廠興建或增設機組應以清潔燃料（如天然氣）為主要選擇，並採行最佳去除效率之防制設備與最嚴格之排放標準，以儘速達成宜蘭縣列為細懸浮微粒(PM2.5)二級防制區，國家能源供應穩定與維護空氣品質之多贏局面。

對深澳燃煤電廠開發案可能造成宜蘭汙染，民進黨提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀今天表示嚴...
對深澳燃煤電廠開發案可能造成宜蘭汙染，民進黨提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀今天表示嚴陣以待。記者羅建旺／攝影
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細懸浮微粒PM2.5空氣品質

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