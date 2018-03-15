原能會：核二2號機再運轉 可符合規定

2018-03-15 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今天原能會應立法院教育及文化委員會要求，在核二2號機重啟前，赴立院做「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，其中指經審查及現場視察查證，確認台電公司核二廠2號機再運轉申請案，可符合「核子反應器施停止運轉後再起動管制辦法」第9條規定。

據今天立法院提供的專案報告共有5頁，指出台電公司核二廠2號機於105年5月16日，發生電氣短路故障，導致發電機避雷器箱等設備受損，機組停機並進行後續調查與復原作業，原能會當年11月17日完成調查，確認台電已查明肇因、設備復原及改善措施。原能會也於去年7月21日及8月17日辦理說明會。

原能會指出，台電依法提送核二廠2號機大作業品質報告稽查報告等申請資料，為確認申請案文件內容與法規符合性，原能會分別就大修作業品質報告及稽查報告審查，並確認該申請案之申請文件符合「核子反應器施停止運轉後再起動管制辦法」第9條規定。

原能會也針對核能安全、輻射安全及廢棄物營運管理等3個面向進行審查及現場查核，並由11名學者專家協助審查及視察，並召開3次審查會議，也對於核二廠2號機於長時間未再運轉期間，各類型設備維護、檢測等作業，依程序書要求執行，可確保設備之可靠性。

至於輻射安全及廢棄物營運管理等部分，原能會則指出，均符合相關法規規定。