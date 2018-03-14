原能會報告出爐 核二廠2號機符合再啟動標準

2018-03-14 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



核二廠2號機。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

原能會明天將至立法院教育及文化委員會針對核二廠2號機的再運轉及安全管制進行專案報告，報告指出 ，核二廠2號機經就核能安全、輻射安全及廢棄物營運管理等三個面向進行審查及現場查核，符合「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第 9 條規定，但機組部分未來還是會如期除役，落實2025非核家園政策。

報告指出，未來原能會將加強推動的工作，包括下列幾個面向：「落實政府非核家園政策施行」、「 核廢料處理（含蘭嶼貯存場遷場）」、「嚴格監督輻安與核安」、「推動科技研發與創新」及「擴大公眾參與與社會溝通」。

報告表示，落實 2025 非核家園的政策，以「如期廢核」及「核廢處理」的安全監督做為未來重要的施政主軸。106 年 6 月完成了核一廠除役計畫的審查，核一廠將在今年 12 月正式邁入除役的進程，正式向非核家園的目標向前一大步。

報告表示，原能會今後努力推動的工作將以持續進行輻安及核安的監督管制工作；要求台電公司依法於 107年 12 月如期提報核二廠除役計畫送審；持續督促台電公司積極辦理「蘭嶼貯存場遷場計畫」及放射性廢棄物設施設置條例修法作業；配合政府推動前瞻計畫之綠能建設，以節能、創能與系統整合為主要研發方向；積極落實資訊公開與輿情回應。

報告強調，擴大民眾參與積極對外溝通，是原能會非常重視的；原能會同仁除持續秉持專業技術外，同時也會傾聽人民的聲音，積極站在社會大眾的角度思考問題、處理問題，才能符合民眾的期待，讓原能會可以成為「全民的原能會」。