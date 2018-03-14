打臉台電！深澳電廠污染模擬與學者差3倍 宜桃最嚴重

2018-03-14 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



學者對深澳燃煤電廠污染模擬，竟是台電報告的3倍。新北市環保局委託中興大學環境工程系教授莊秉潔，進行深澳電廠污染模式模擬，結果發現學者的模擬值，竟是台電環境差異分析報告書的3倍以上，且宜蘭縣及桃園市的污染量日平均增量比新北市還高。

環保局表示，台電環評報告中的空品模擬結果，PM2.5日平均值最大濃度落點九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，對居民健康造成威脅外，並可能重挫觀光，但報告書中卻未對此進行評估，也未充分公開資訊，置當地居民健康於不顧。

為此，新北市環保局委託莊秉潔，利用更精細的空污模式進行評估，引用台電報告書內空氣模擬設定及煙道條件，並以2013年氣象資料重新進行空氣品質模擬。

莊秉潔模擬結果，深澳電廠PM2.5日平均增量高達6.075μg/m3，竟是台電環境差異分析報告書中模擬值1.933的3倍以上。且宜蘭縣及桃園市的污染量日平均增量居然比新北市還高，分別為7.499μg/m3及6.871μg/m3，屆時北台灣空品都將破功。

環保局表示，深澳污染主要影響範圍，除了原認知的北北基外，桃園市、新竹縣和宜蘭縣竟也在高影響範圍中。尤以宜蘭最嚴重，桃園次之，新北第3。

環保局表示，台電使用的空氣品質模式為ISC，屬於高斯擴散模式，因深澳電廠處於非平坦地形，較無法準確評估其影響，而莊秉潔所使用的GTx軌跡模式，對非平坦地形有較準確的評估。