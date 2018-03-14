欲平息衛生紙之亂 公平會為何要開罰大潤發？

2018-03-14 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



公平會認定大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，為足以影響交易秩序的欺罔行為，違反公平交易法第25條規定，處新台幣350萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛生紙之亂，公平會今（14）日委員會決議，公平會認定大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，為足以影響交易秩序的欺罔行為，違反公平交易法第25條規定，處新台幣350萬元罰鍰。

公平會日前針對衛生紙業者擬議調價涉有聯合行為一事，主動立案調查，調查過程發現大潤發公司為推銷該公司於2月23日至2月27日的衛生紙促銷檔期，於2月23日上午以公關手機及電子郵件發送「衛生紙確定大漲30%，賣場業績急飆5倍」一則訊息，內容均由大潤發公司所撰擬並主動發送予各大媒體。

公平會指出，大潤發先行以上游大廠衛生紙確定漲價的未經證實訊息，再說明促銷方案，試圖趁機拉抬消費者青睞促銷方案的意圖甚明。

公平會並進一步表示，大潤發的新聞訊息內文所稱「叫得出名字」的品牌衛生紙、「漲幅還不是1%、3%而已，而是高達10%至30%間」、「調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲」等語，但上游衛生紙製造商均未與大潤發完成價格協商，所稱的確定調漲時點、調漲幅度區間均未有所憑，大潤發自始無法提供確定漲幅三成的佐證資料以實其說，經比對大潤發公司與上游衛生紙供應業者所提事證，大潤發以誤導消費者的不實訊息進行促銷行為，相當明確。

公平會並特別說明，依據業界交易習慣，過年後為衛生紙銷售淡季，本次造成搶購風潮實在有別以往，大潤發以發布上游製造商確定漲價的未經證實訊息作為促銷手段，破壞正常競爭機制，尤其自大潤發發布訊息後造成搶購，同業證稱市場需求突增數倍，數日內引發市場突發性衛生紙市場供需失衡，通路業者為此亦緊急採用預購措施，並接獲大量客訴等，均為交易成本的增加；加以在市場需求突然增加之際，因存貨周轉未能及時，亦造成上游衛生紙製造商生產成本增加。再加上，消費者因正常消費行為受到干擾，亦耗費時間、交通費用等成本。此舉造成製造商、競爭同業及消費者所衍生出額外成本的增加或不利益，實為嚴重影響交易秩序的行為。因此，決議對大潤發開罰。