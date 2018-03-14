衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了

2018-03-14 19:43 中央社 台北14日電



公平交易委員會今天決議，大潤發公司發布衛生紙漲價不實訊息，違反公平交易法第25條規定，開罰350萬元。聯合報系記者王韶憶／攝影 分享 facebook

衛生紙喊漲，造成搶購風潮，公平交易委員會今天決議，大潤發公司發布衛生紙漲價不實訊息，違反公平交易法第25條規定，開罰350萬元；大潤發回應，將待公文通知再討論。

至於衛生紙製造業者擬調價是否涉有不法聯合行為，公平會副主委彭紹瑾說，目前仍在調查中，如果握有事證與資料，不排除還會有第二波開罰。

衛生紙日前喊漲，造成搶購風潮，經逐一約談各家通路商以及紙廠後，公平交易委員會今天召開委員會議並表示，大潤發公司發布衛生紙漲價不實訊息，違反公平交易法第25條規定，處新台幣350萬元罰鍰。

對於公平會開罰，大潤發對中央社記者低調回應表示，將待收到正式公文後再作討論。

彭紹瑾表示，公平會主動立案調查針對衛生紙業者調價涉有聯合行為的情事，調查過程發現大潤發公司為推銷衛生紙，在2月23日至27日大潤發衛生紙促銷檔期，撰擬漲價訊息，在23日發送給媒體，在訊息中進一步提及漲幅，並宣稱將維持衛生紙低價策略。

彭紹瑾指出，經公平會調查，上游衛生紙製造商都未與大潤發完成價格協商，大潤發對外所宣稱的調漲時間、調漲幅度區間也都沒有所憑，從頭到尾也無法提供確定漲幅3成的佐證資料，

他說，大潤發先行以上游大廠衛生紙確定漲價的未經證實訊息，試圖拉抬消費者青睞促銷的意圖明顯。經公平會前後對照上游衛生紙供應者所提事證，大潤發誤導消費者的不實訊息進行促銷的事實明確。

彭紹瑾說，過年後是衛生紙銷售淡季，大潤發發布未經證實訊息作為促銷手段，破壞正常競爭機制，並造成民眾搶購，後續造成製造商、競爭同業及消費者衍生出額外成本的增加或不利益，實為嚴重影響交易秩序。

他表示，經委員會議決議，大潤發公司以誤導消費大眾的衛生紙漲價不實訊息，引發衛生紙商品突發性供需失調，足以影響交易秩序的欺罔行為，違反公平交易法第25條規定，處350萬元罰鍰。