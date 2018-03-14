公平會重罰大潤發350萬元 關鍵原因是這個

2018-03-14 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



公平會追查「衛生紙之亂」，並在今（14）日開出第一槍，今委員會議決議，大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，是足以影響交易秩序的欺罔行為，處350萬元罰鍰。

公平會表示，仍會持續對通路商、衛生紙製造商進行調查，確認有無聯合行為，但目前已掌握具體事證大潤發影響市場秩序，而大潤發遭罰的關鍵原因，在於無法提供確定漲幅三成的佐證資料。

大潤發公司為了推銷自家公司在2月23日至2月27日的衛生紙促銷檔期，於2月23日上午以公關手機及電子郵件發送「衛生紙確定大漲30% 賣場業績急飆5倍」新聞訊息，內容均由大潤發公司所撰擬，並主動發給各大媒體。

公平會說明，大潤發公司的新聞訊息內文所稱「叫得出名字」的品牌衛生紙、「漲幅還不是1%、3%而已，而是高達10%至30%間」、「調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲」等話語，然而上游衛生紙製造商都還沒和大潤發公司完成最終價格協商，因此大潤發新聞稿中所說的確定調漲時點、調漲幅度區間，都不算有所憑據。

而且公平會今下午記者會中也指出，約談過程中，大潤發始終沒有辦法拿出具體事證，證明確定漲幅三成是「有所本」，經比對大潤發公司與上游衛生紙供應業者所提事證，大潤發以誤導消費者的不實訊息進行促銷行為，是相當明確的事實，因此依違反公平交易法第25條規定，處350萬元罰鍰。