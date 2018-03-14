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衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元

2018-03-14 15:38經濟日報 記者潘姿羽╱即時報導

公平會委員會議決議，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處350萬元罰鍰。...
公平會委員會議決議，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處350萬元罰鍰。記者杜建重／攝影
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衛生紙案開出第一槍！公平會委員會議決議，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處350萬元罰鍰。

日前大賣場傳出衛生紙將喊漲，公平會今（14）日下午臨時召開記者會，委員會議決議，大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，是足以影響交易秩序的欺罔行為，處350萬元罰鍰。

衛生紙公平會大潤發

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