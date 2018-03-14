深澳燃煤火力發電廠要不要蓋？藍委：應該做雙北民調

2018-03-14 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



反空汙已然成為全民共識，但台電卻打算在新北市瑞芳地區擴建深澳燃煤電廠，環保署並將於14日下午進行環評審查會議。國民黨立院黨團今舉行記者會痛批蔡政府人前宣示「2025非核減煤」，不僅重啟核二二號機，還背地裡偷偷地打算蓋高汙染電廠，簡直精神錯亂、人格分裂。

國民黨團書記長李彥秀指出，根據台電報告書的估算，深澳燃煤電廠每年將會增加包括PM2.5在內的粒狀污染物268公噸；對於呼吸道系統會造成嚴重危害的硫氧化物與氮氧化物，每年也都會超過1000公噸。影響範圍包括新北市的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮和基隆市的中正、信義、仁愛、暖暖區等8區，將重創北台灣空氣品質。

李彥秀批評，蔡政府錯誤的能源政策導致台灣陷入缺電危機，關核電的同時綠電卻趕不上，降空汙卻要燃煤廠「火力全開」，讓民眾以肺換電。如今在空氣污染如此嚴重的此刻，台電竟然要再花8年的時間和預算去興建另一座燃煤電廠，而不是把這些鉅額成本投資於再生能源發展，大走回頭路，說一套做一套，實在荒謬至極。她說，顧及民眾健康與環境生態，環評委員應慎重思考退回此案。

國民黨立委王惠美指出，肺癌的患者100個中有60個是不抽菸，而是來自PM2.5的危害，現在研究出來有非常多的癌症都是來自於PM2.5，執政黨不能在野說一套執政又說一套，在野的時候反煤，執政後卻不顧人民的健康，不斷的「火力」全開，現在減媒是全球趨勢，我們還在不斷蓋燃煤電廠，與世界潮流相違背。

國民黨立委江啟臣質疑，北部燃煤傷害影響的會只有在北部嗎？如果在秋冬季東北風再吹一下恐怕就吹到已經是重災區的中南部了，簡直是火上加油。政府對於中南部的的空汙解決之道都沒有解套，居然北部還要來加開燃煤電廠。江批評，民進黨政府可以去實現你的政治利益，但不能拿人民的健康來當作你政治利益上面的犧牲品。