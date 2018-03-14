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全國耕地跌破80萬公頃 環團：耕地面積別灌水！

2018-03-14 12:03聯合報 記者陳熙文╱即時報導

根據農委會統計，全國耕地面積目前已跌破80萬公頃，平均每年減少2164公頃。主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔則直言目前全台的實際的核心耕作面積其實更低，若再扣除都市計畫農地，山坡地超限利用地，以及非農牧用地耕作的土地，全台耕地僅剩43萬公頃，籲政府正視問題，別再灌水。

據統計，2016年我國糧食自給率為31%。湯琳翔並指出，農委會依照每人熱量2000、2100大卡的複合式係數供應面積推估，全國應維持農地資源總量74萬公頃至81萬公頃，然而目前實際耕地已大幅低於這個總量目標。

根據行政院農委會的農業統計，2016年的全國耕地面積降至79.4萬公頃，自2013年即跌破80萬公頃大關，自2012年以來共減少8655公頃，平均每年減少2164公頃，其中又以六都情況降幅最大，以桃園市、新北市和台中市為首。

然而湯琳翔指出，現今全台的實際耕作面積其實只有57萬公頃，這個數字還有灌水誇大的嫌疑，其中不但涵蓋6萬公頃都市計畫農地，5萬公頃的山坡地超限利用地，以及3萬公頃非農牧耕作的土地，若扣除，全台耕地僅剩43萬公頃。

而湯琳翔並表示，更具爭議的是，現今山坡地上有18萬公頃已經是森林狀態的宜農牧地，預計將在「全國國土計畫」草案劃入農業發展區第三類，計入潛在可供農糧生產的土地面積，認為這18萬公頃的宜農牧地，已在發揮生態與水保功能，若要做農業生產，應務實評估現地環境條件，權衡合宜的生產模式，才可計算出有多少土地適合作為農糧生產，不宜全部灌水算入實際耕地。

農委會農地

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