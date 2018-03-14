陸客從六成跌至二成八 故宮：如此觀光結構才健全

2018-03-14 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮訪客人數減少受質疑，故宮院長林正儀針對故宮觀光客人數結構，今在立法院指出，故宮一般本國與外國遊客比為1:4，外國遊客中，有6成是陸客。近年陸客衰退，目前占外國人比例約28%，但其他東北亞旅客有增加，認為這才是比較健全的觀光客結構。

林正儀也指出，去年9月後，陸客團客雖未增加，但自由行人數增加，確實人數還須估算。至於故宮整體人數，去年10月後有增加20萬。