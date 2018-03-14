選舉年將至 民間團體憂國土計畫無限拖延

2018-03-14 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



地球公民基金會與主婦聯盟環境保護基金會召開記者會，籲全國國土計畫別爛尾。記者雷光涵／攝影 分享 facebook

依《國土計畫法》規定，攸關國土永續使用的全國國土計畫，應於今年5月完成審議公告，民間團體質疑行政院層級審議會至今沒有組成，尤其選舉年將至，可能迫於地方政府壓力，而無限期拖延。

明天下午內政部將舉行第二次國土計畫大會審議草案，地球公民基金會與主婦聯盟環境保護基金會檢視內政部至今的4個草案版本，發現中央的政策指導性逐漸放寬、模糊化。以地方政府競奪開發的「城鄉發展區」為例，新版將劃設條件之一從地方具規劃「及」可行財務內容計畫，改為「或」，還可逕行擴大劃設。

地球公民基金會專員吳其融說，竹科三期的怪象就是地方政府緊咬開發案不放的典型案例。1995年中央打算變更回原有分區，但地方政府只想炒地皮，更藉科學園區名義再改劃為150公頃住宅區及100公頃的產業用地，20多年來農民要抗爭才能在「工業用地」耕作，種出十大冠軍米。

地球公民基金會執行長李根政說，行政院長賴清德傾聽民意是好事，但地方政府總有很多開發的需求，政府該有國家發展的定位，不能一昧滿足地方需求。因台灣人口老化，沒有必要繼續擴大住商用地，只是助長土地炒作。他還說，對照各版草案發現定義文字漸趨模糊化，恐讓直轄市、縣(市)政府未來在劃定國土功能分區時，有過高的「自行裁量權」。

主婦聯盟環境保護基金會專員湯琳翔表示，營建署說台灣農地面積有93萬公頃綽綽有餘，依他們的計算數字大幅灌水，可能讓地方政府認為農地夠用，自由挪移，把平地良田開發 。地球公民基金會專員詹壹雯指出，國土保育區第四類劃設條件在草案中三度放寬，對1萬公頃都市計畫區保安林首當其衝，但保安林兼負減災、調適氣候、綠地等功能，是從日治時代就有的規畫。

民間團體呼籲，行政院層級的國土計畫審議會應立即啟動，應依法採常設型非任務型，民間團體的比例不得少於1/4，各部門計畫與全國國土計畫的競合，讓全國國土計畫順利上路。