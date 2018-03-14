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國民黨團痛批蔡政府擴建煤電廠是精神錯亂

2018-03-14 11:14聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

反空汙已然成為全民共識，《空氣汙染防制法修正草案》也即將在立法院衛環委員會審議，但此時台電卻打算在新北市瑞芳地區擴建深澳燃煤電廠，環保署並將於今天下午進行環評審查會議。國民黨團上午在立法院舉行記者會，痛批，蔡政府人前宣示「2025非核減煤」，背地裡卻偷偷地打算蓋高汙染電廠，簡直「莫名其妙！」、「精神錯亂！」。

國民黨團上午在立法院舉行記者會，痛批，蔡政府人前宣示「2025非核減煤」，背地裡...
國民黨團上午在立法院舉行記者會，痛批，蔡政府人前宣示「2025非核減煤」，背地裡卻偷偷地打算蓋高汙染電廠，簡直「莫名其妙！」、「精神錯亂！」。記者高彬原／攝影
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立法院瑞芳

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