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本報民調／深澳電廠 北北基8成認為「不環保」

2018-03-13 23:01聯合報 記者魏翊庭祁容玉吳淑君／連線報導

深澳電廠更新擴建計畫預定地。 記者吳淑君／攝影
深澳電廠更新擴建計畫預定地。 記者吳淑君／攝影
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深澳電廠更新擴建計畫環評大會今天登場，地方反彈聲浪大。聯合報系民調顯示，8成北北基民眾認為燃煤的火力發電方式「不環保」，近8成民眾擔心深澳「燃煤」電廠會影響北部空氣品質。

台電去年提出深澳電廠更新擴建計畫，行政院環保署今天環評大會將審查「修正通過」與「重新辦理環評」兩案。新北市長朱立倫昨說，新北市不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電當成唯一選項，呼籲台電及環評委員慎重考慮；基隆市長林右昌則要求擴建案不可增加基隆汙染，並審慎規畫溫排水排放地點。

新北市環保局長劉和然說，他今天將在環評大會建議台電優先選用乾淨綠色能源，應補正資料後再行審查或重辦環評。民進黨新北市議員李坤城表示，台電與其擴展深澳燃煤發電廠，不如把經費拿來做綠能發電。國民黨新北市議員白珮茹質疑，蔡政府喊出非核家園，卻又選擇燃煤產生新問題。

聯合報系民調顯示，在訊息公開方面，北北基有8成2民眾不知道台電將在瑞芳深澳地區興建燃煤的火力電廠，包括深澳周邊地區 (包括基隆市中正、信義、仁愛和暖暖區，以及新北市瑞芳、平溪、雙溪和貢寮等共8區)及瑞芳區，各有6成及5成6民眾不知情。

6成4民眾反對興建深澳燃煤發電廠，僅1成2贊成興建。位於深澳周邊地區近6成9民眾反對，深澳電廠所在的瑞芳區民眾則有5成7反對。

至於「是否擔心台電興建深澳燃煤電廠影響北部地區的空氣品質？」或「是否擔心台電興建深澳燃煤電廠影響北部地區民眾健康」？北北基分別有7成8及7成6的民眾擔心；深澳周邊地區也有近8成3及7成9民眾擔心，深澳電廠所在地的瑞芳區民眾擔心比例則為7成1及6成9。

台電應否提其他環保發電方式或替代能源方案作為興建深澳電廠選擇？北北基有8成2民眾認為有必要，深澳電廠周邊地區和瑞芳區分別有7成9和7成1民眾認為有必要。

此次調查在3月7至10日成功訪問1215位北北基縣市及808位瑞芳區成年民眾；在95%信心水準下，北北基樣本抽樣誤差在正負2.8個百分點，瑞芳區樣本抽樣誤差為正負3.5個百分點。

台電瑞芳

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