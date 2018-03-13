親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

胡瓜錄影身體不適 製作單位緊急停錄一場

港男殺女友塞行李箱棄屍竹圍捷運站 警方尋獲遺體

深澳燃煤電廠環評若通過 環團擬發動遊行

2018-03-13 21:20中央社 台北13日電

深澳燃煤電廠環差案明天闖關環評大會，環保團體今天發表聲明，呼籲環評委員應投下反對票、退回開發案，更直言若環評案通過，不排除號召民眾上街頭遊行。

行政院環境保護署1月底審查深澳燃煤電廠更新擴建計畫環境影響差異分析報告，歷經3個多小時討論，做出「建議後審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」兩案併陳送環評大會做決議，環差案14日要闖關環評大會，環評委員將做出最後結論。

在環評大會前夕，環保團體台灣健康空氣行動聯盟發表聲明，要求環評委員應為了國人健康、台灣形象及全球氣候等因素，投下反對票否決開發案。

台灣健康空氣行動聯盟表示，「燃煤為萬毒之首，對健康影響很大」，燃煤污染將不只影響北部空氣品質，在秋冬季節更會因電廠位於上風處而加重中南部空污

台灣健康空氣行動聯盟在聲明中要求環評委員應退回開發案，在投票時也應該記名並詳述理由，為自己與歷史負責，同時呼籲包含環保署、衛福部及農委會等都應否決深澳案。

台灣健康空氣行動聯盟更強調，若深澳案表決通過，不排除號召北部與中南部公民在今年大選前走上街頭，表達對政府的不滿。

除了發聲明外，環保團體及學者明天也將在環保署前召開記者會表達反對開發案立場，從專案小組審查就極力反對深澳燃煤電廠的新北市環保局長劉和然也將親自出席會議，要求台電採用乾淨能源。

環評空污

相關新聞

監院糾正王敏案 勵馨籲：應更關注高社經地位家暴

2018-03-13 14:23

台電：深澳電廠已降低開發規模與裝置容量

2018-03-13 13:41

朱立倫：深澳電廠不能因發電而忽略市民健康

2018-03-13 13:40

深澳電廠燃煤 近8成民眾憂空汙

2018-03-13 13:39

遠洋漁業黃牌解禁？漁工人權恐致不同結果

2018-03-13 12:26

未成年遭誘拍私密照 綠委籲法院：別讓嫌犯輕易交保

2018-03-13 11:54

最低工資法年底送案 許銘春：送不出來我負責

2018-03-13 11:51

桃園陂塘特有文化 藍委批：地方與中央當陂塘殺手

2018-03-13 11:17

國民黨立院黨團批：防治空汙打假球

2018-03-13 11:11

民進黨防治空汙？藍批：那還擴建深奧燃煤發電廠

2018-03-13 10:57

我首位入圍國際布克獎 小說家吳明益榮幸國籍「台灣」

2018-03-13 02:49

前太空中心主任批「福衛五號」 國研院逐條回應

2018-03-12 21:13

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

菲國經濟成長未雨露均霑 昔來台移工盼再來

2018-03-07 12:06

1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土

2018-03-02 08:54

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生

2018-03-01 10:41

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

募兵玩很大 國軍美女士官：我想找個人陪我 你願意嗎？

2018-03-13 11:06

吳音寧、吳怡青及呂孫綾 遭諷「父酬者聯盟」

2018-03-13 13:24

段宜康：「狼來了」的余光中不值一頂桂冠

2018-03-13 08:29

馬英九由黑翻紅 游梓翔：不是比爛而是選民的成熟

2018-03-13 07:26

陳師孟接受潑漆青年陳情 孫大千：獨派限定？

2018-03-13 12:11

陳菊遭爆拗飯店折扣 孫大千：檢調不辦 怕陳師孟？

2018-03-13 10:17

陳菊率主管宜蘭研習 被爆1800元住萬元價房間

2018-03-13 01:11

教育部長警告：大學教師專案赴陸「明顯違法」

2018-03-12 23:46

諷總統府建圍欄 孫大千：代表政府無能

2018-03-13 08:14

豈止北農文青總經理？他砲這三個職務酬庸衰到小老百姓

2018-03-13 15:18

國安單位爆馬習會資料未交接？馬辦：蔡政府見笑轉生氣

2018-03-13 09:50

馬習會有檔案未移交？ 洪孟楷：蔡都執政兩年還提？

2018-03-13 16:15

大學校長：兩岸人才大戰已開打 台灣若輸後果不堪設想

2018-03-12 23:22

侯漢廷：比吳音寧尸位素餐更嚴重 是市府集體失能

2018-03-13 07:17

她想簽陸軍志願役賺錢 網友：想賺錢就來海軍

2018-03-13 17:09

陳菊任總統府秘書長？林濁水：內臣權重必是亂世

2018-03-13 16:52

傳播學者收到陸大學挖角信 年薪從70萬到460萬

2018-03-13 13:14

馬習會機密未交接? 羅智強：陰溝老鼠只敢匿名放話

2018-03-13 16:21

侯友宜：周錫瑋7年多來對我不關心

2018-03-13 13:56

大紅包！ 鄉鎮市公所千萬補助入庫

2018-03-12 23:48

馬習會檔案未移交？馬辦痛駁：講些有邏輯的東西好嗎？

2018-03-13 19:03

陸搶人才 台大：政府別讓台灣年輕一代自生自滅

2018-03-13 09:39

政府因應慢半拍 陸校年薪近千萬挖角青壯教授

2018-03-13 11:09

萬金將部署新型長程反制飛彈？空軍15日爭取地方支持

2018-03-13 16:56

年輕博士心聲：別搞學術「戒急用忍」逼更多人二擇一！

2018-03-13 12:54

大學教師西進 陸委會也劃出紅線

2018-03-12 23:41

美方曝黑鷹換訓缺失 空勤總隊：不是美國人說的都對

2018-03-13 10:34

國軍義務役已經停徵 部隊仍有三萬人缺口

2018-03-13 17:47

藍嘉義市分裂 陳以真陣營：誰都不幫

2018-03-13 14:25

陸方積極搶才 胡幼偉：師資待遇最高年薪500萬

2018-03-13 10:53

首談吳音寧 推薦人陳吉仲：要對外講清楚

2018-03-13 18:41

飛彈襲台民眾也能預警 「空中威脅告警系統」建置完成

2018-03-13 18:12

朱立倫、柯文哲藍白聯手 「跨區戰爭」怎麼玩才會贏？

2018-03-13 09:00

航特602旅黑鷹直升機傳異常 急降林園靶場

2018-03-13 11:36

高市官員被爆以千元爽住高級飯店！宜縣：絕無施壓

2018-03-13 11:17

大學校長直言：年輕助理教授 西進誘因大

2018-03-12 23:47

提名陳歐珀出征 宜縣議長帶頭力阻

2018-03-13 00:17

發放重陽敬老津貼 柯P：白痴政策但買票有效

2018-03-13 14:57

柯P模式！綠禮讓 徐定禎不披綠衣搶攻苗栗

2018-03-13 00:19

陸吸才 我「嚴肅看待、審慎面對」

2018-03-12 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top