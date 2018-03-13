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深澳電廠環差決戰 台電：技術面沒問題

2018-03-13 19:15中央社 台北13日電

深澳電廠擴建計畫環差案，明天將送進環保署環評大會討論。台電表示，上次專案小組的結論在「技術面都沒有問題」，台電將全力配合2025非核家園計畫的能源發電占比，支持台灣經濟發展。

「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議，1月29日在行政院環境保護署召開，歷經3個半小時的會議，最後決定將「建議審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」兩案併陳，明天下午將送環評大會討論決議。

台電今天發布新聞稿表示，北部尖峰用電占全台約40％，北部機組如核一廠2部機將於今年12月與明年7月正式停機除役，核二廠未來也將陸續除役。

台電表示，由於深澳電廠周邊沒有適合空間興建儲氣槽，如果要鋪設海管或是陸管，也會經過基隆等密集人口區，影響海底生態等，採用天然氣作為燃料較為困難。

日本、南韓等鄰近國家都秉持「能源多元供給」原則，而台灣能源98%皆須自國外進口，加上使用天然氣發電有接收站設置、海象影響船運等條件限制，為避免過於仰賴單一能源，台電建議，應保留一定比例燃煤。

而為了讓深澳電廠能夠順利興建，彌補核電廠除役後供電缺口，台電深澳計畫做了調整，包括縮小機組規模，從兩部各80萬瓩降為各60萬瓩。

台電表示，自95年環評過後台電從施工到拆廠，一直都有做監測計畫，台電因應地方聲浪從善如流，把規模減小，並且把卸煤改到深澳灣，煤倉移至廠區室內建置，環保設施等效能都比林口電廠要好，而專案小組考慮的內容，台電都已經處理，「技術面都沒有問題」。

台電指出，非核家園目標是天然氣50%、燃煤30%及再生能源20%，台電全力配合國家政策，也希望發展國家能源安全，幫助台灣經濟發展。

根據1月29日審查的專案小組建議，深澳電廠兩部機組硫氧化物排放總量每年應降為1438公噸，氮氧化物每年降為1034公噸，粒狀污染物下修為每年250公噸；此外提出7大項建議，包括低碳調度、降載機制以及積極減碳等作為。

台電核電廠環評

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