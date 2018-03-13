台德合作測空污 高空研究飛機進駐

2018-03-13 18:45 中央社 台南13日電



中央研究院環境變遷研究中心與德國科研團隊合作執行研究計畫，盼深入了解台灣周邊區域空氣污染實測數據。研究團隊及高空研究飛機已進駐台南機場，明天起展開探測任務。

台德雙方研究團隊人員今天下午在台南機場的亞洲航空公司舉辦「台灣大氣化學轉化與污染傳輸」計畫說明記者會，並開放媒體拍攝執行探測任務的德國航太中心高空研究飛機HALO。

中研院環變中心主任王寶貫表示，各界都很想解決台灣的空氣污染問題，但過去沒有充足資料。這次計畫是台灣首次參與國際大氣研究實驗核心團隊，也是首次有大型大氣化學研究飛行載具進駐台灣。實測資料可全面了解台灣及周邊空域的大氣結構與化學成分，將來提供給政府或民間單位參考。

台灣方面計畫負責人中研院環變中心副主任周崇光表示，這架飛機將搭載精密儀器進行長距離飛行及觀測，明天起至4月5日實地調查台灣地區、東海、南海上空多種空氣污染物的物理化學性質，完成過去台灣科學界無法執行的高空探測工作。中研院團隊主要負責地面測站的資料監測。

德國方面計畫主持人巴羅斯（John Burrows）表示，準備這次的計畫已經好幾年。這架飛機已先前主要在歐洲、非洲等地執行探測任務，這次以台灣為出發點，每次起飛後會飛行8至9個小時，北至日本、韓國等地、南至菲律賓。雖是很大的挑戰，但也是很難得的機會，得到的資料也會很寶貴。（編輯：李錫璋）