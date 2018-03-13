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行動力帶領身障 劉月廷擦亮折翼天使

2018-03-13 18:45中央社 桃園13日電

從事洗衣業的劉月廷因不忍看到身心障礙者，在職場上不斷被「退貨」，以行動力帶領員工從事洗衣業工作，今年更在專業團隊的幫忙下，以創新方式，擦亮身障人士的職場生命。

劉月廷20年前擔任身心障礙者就業服務員時，眼見她所推薦的身障求職者，在受訓後到職場求職時不斷被「退貨」，並遭到異樣的眼光，她總是不服氣的想著，「難道身障者真的不能用嗎」。

劉月廷為了不忍身障者屢屢碰壁，於是決定自己帶領這群身心障礙朋友，一起從事洗衣業，同時以「擦亮折翼天使的羽毛」為信念，希望身障者能有一片天。

跟隨劉月廷的身障者越來越多，而她也保持初衷，親自教導身障者的各項技能，讓員工感到更大的成就感，同時也鼓勵所有人都能取得「洗衣技能與經營實務養成班」結業證書。

與劉月廷一起打拚的身障者因為障礙別不同，劉月廷也從改變工廠坡道、輪椅進出軌道開始，利用改善環境來增加工作效率。

劉月廷的25位員工中，有3成為中高齡，隨著勞動部勞動力發展署桃竹苗分署企業輔導團專家今年的進駐，大幅度改善身障員工出入動線、量身打造工作崗位輔具，讓現在的洗衣團隊縮減1/3以上的作業時間。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍今天在受訪中也表示，桃竹苗分署從103年起運用職務再設計等補助，改善個案工作流程及提供職場輔具，去年起陸續邀請專家學者成立企業輔導團進場輔導，依照不同身障別的員工需求，來改善就業環境。

丁玉珍說，例如專家們提供使用無重力熨斗、降低工作櫃台高度、改善燙衣平台的高度，並且用衣架顏色區分客戶，大幅縮減取貨時間，都讓身障者在工作上更為方便，也讓這群人在工作時更有成就感。

丁玉珍表示，這項輔導計畫將持續結合專家學者的訪視，提供中高齡、身心障礙者在職場環境上的創新所需。

身障者職場勞動部

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