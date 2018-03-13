遭投書不知法醫改革重點 法務部澄清

2018-03-13 18:45 中央社 台北13日電



台大法醫所教授李俊億今天投書媒體，指法醫首長在司改國是會議後還不知道法醫改革重點。法務部回應，此議題涉及跨部會，非單一法醫研究所職掌，李俊億顯有誤解。

國立台灣大學醫學院法醫學科暨研究所教授李俊億投書媒體指出，曾請教法務部法醫研究所所長涂達人，國是會議決議中有關法醫鑑定問題的推動情形，涂達人回答，「法務部沒有轉達下來。」

李俊億指出，「法醫單位首長竟然在國是會議決議後近7個月還不知道國家法醫改革的重點，令人匪夷所思，看來司改國是會議似乎是『玩假的』。」

李俊億還提到，司改半年進度報告，唯獨「完善司法科學」一項「留白」，沒有填寫執行內容，對照涂達人的回答，似乎印證國是會議在司法科學問題上是「玩假的」，而總統蔡英文會緊盯改革進度的承諾好像也不是真的。

法務部發布新聞稿澄清，表示司改國是會議決議高達兩百多項，改革千頭萬緒，並非一蹴可就。目前在行政院政務委員羅秉成督導下，法務部及行政院相關部會已與司法院?考試院等相關機關密切聯繫，分短?中?長期進行改革事務，也已推動多項不須修法即可進行的改革措施。

新聞稿指出，國是會議決議中涉及「完善司法科學」的部分，屬於橫跨法務部法醫研究所、調查局、內政部警政署、國防部、科技部的跨部會議題，尚須協調各部會意見與執行方案，且涉及新設層級甚高的機關組織，屬長程規劃事項，並非單一法醫研究所職掌問題。

法務部說，無法短時間就完善司法科學議題完成具體措施，李俊億投書指稱法醫研究所不知道法醫改革重點、司改決議被留白或消失云云，顯有誤解。

法務部表示，李俊億關心的「加強法醫與鑑識效能」問題，雖不在司改會議的具體決議文字中，但法醫研究所一向積極致力推動此項工作，使法醫鑑識更完善、更具公信力，法務部期盼外界應給予法醫研究所同仁加油打氣，他們必當在人力、經費短絀下，更加兢兢業業把這項工作做得更完善，不負國人期望。