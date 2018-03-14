iPAS產業專業人才鑑定，榮耀時刻，翻轉職涯機遇

2018-03-14 10:00 聯合線上 文：經濟部工業局



經濟部產業人才能力鑑定於2月22日及3月2日、3月13日分別於北、中、南區舉辦「2018 iPAS專家聯席交流會」，產業菁英雲集一堂，一致認同提升就業機會、地位與待遇靠自己，一證在手，出路海闊天空，iPAS備受產官學研各界推崇，是產學合一、接軌職場無落差的最佳攻略。

其中，北區場特別邀請iPAS產業人才能力鑑定獲證者與會，聯席交流氣氛相當熱烈，與會獲證者均已順利就業，學以致用進入產業，特地來到會場接受各項目產業代表頒發的榮耀獎狀，開心地表示，擁有iPAS認證，迅速贏得企業優先面試及加薪，為技能專業大幅加分。

圖／經濟部工業局 提供 分享 facebook

iPAS具公信力，90%求職成功率，認同企業願意優先面試、聘用、加薪，型塑職場優勢

經濟部發證的iPAS（Industry Professional Assessment System）產業人才能力鑑定，定位重點產業之「師級」專業人員，由教育部認可，產業界支持，具有公信力，大幅提高專業人才的競爭優勢，自105年起共辦理重點產業的17項能力鑑定，包含色彩規劃管理師、智慧化生產工程師、3D列印工程師、電磁相容工程師、天線設計工程師、電路板製程工程師、工具機機械設計工程師、電動車機電整合工程師等，具體做到落實學用職能接軌、促進產學交流對話。

統計至106年11月止，iPAS與35個產學團體建立合作機制，結合262位產、官、學、研組成專業委員會，報考人數近3萬人次，誕生2,000位產業菁英，並獲得破千家次企業認同，願意優先面試、聘用、加薪獲證者；對於受聘的一方，通過iPAS鑑定，整體的初次求職成功率超過90%，且薪資水準高出一般初任人員10%以上，十足令人艷羨。

優質菁英分享，通過iPAS鑑定如願轉進人生勝利組

「105年通過能力鑑定，是學生組狀元，以大學學歷進入工具機大廠工程部，人生逆轉勝。」工具機機械設計工程師獲證者智堯分享，考照就是透過第三方公正單位向企業證明自己的專業能力，為理想職缺勇赴破冰之旅，他以親身經歷鼓勵大學生預先作準備，iPAS是張值得投入的專業能力鑑定證書。

旻貞是電動車機電整合工程師iPAS產業優質代表，於碩士班轉換跑道進此領域，透過研讀iPAS官網樣題與參考書目，勝出通過iPAS鑑定考試後，立即獲得多家電動車廠商主動提供面試機會，106年參與iPAS認同企業徵才活動，出示iPAS證書，她能挑選工作機會，到優質企業任職，且試用期一過，如願加薪。

電路版工程師iPAS產業優質菁英閔喬說，感謝公司及長官支持，他一舉通過初級與中級鑑定考試，「考取這個能力鑑定，不光是電路板，在許多產業都可以應用，觸類旁通。」

熱烈邀請您加入iPAS產業菁英，翻轉職涯機遇

iPAS鑑定內容貼近產業人才能力需求，嘉聯益、中華汽車、工具機公會等30個產業團體及企業均採團體報考，全國有45校80個系所推動報考，本年度持續深化產業人才需求，新增「智慧化生產工程師」、「色彩規劃管理師」、「資訊安全工程師」與「塑膠材料應用工程師」4項，共辦理17項專業能力鑑定。

初級鑑定考試原則每年辦理兩次，分別於5月及12月，中級鑑定考試於7-8月辦理。本年度第一次初級能力鑑定將於3月30日截止報名，各鑑定項目介紹與免費簡章下載、備考等報考相關資訊，請上產業人才能力鑑定推動網查詢了解，諮詢專線：03-5917885 信箱：iPAS@itri.org.tw。(考試資訊以公告簡章為主)

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