親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

陳良基：如果陸是重要戰場「的確要有一些人了解中國」

2018-03-13 14:40聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

針對中國祭出31項惠台措施，科技部長陳良基今天參加教育部捐贈典禮時，會後受訪表示，如果中國是重要的戰場，「的確要有一些人了解中國」，台灣資源有限，要讓年輕人到處征戰，當務之急是要營造有發展空間的環境；但他也提醒，若曾接受過科技部或教育部的補助，就必須注意相關智財權的維護。

陳良基表示，科技部對人才持開放創新的態度，希望學者在研究過程中，能開放與各國合作，甚至不同時期能在各地蹲點，涉及申請對岸計畫部分，必須透過台灣的學校單位及研究機構核准，管理權責回到主管機關把關，例如學校就由教育部管理。

他也指出，獲得學校聘任的教師，到國外發展時必須要取得學校同意，這是工作職場倫理。另外，中國是共產獨裁的社會，那裡的生活及教育是否能安心立命，若過去曾接受過科技部或教育部的補助，相關智財權的維護，就必須要特別留意。

陳良基指出，中國祭出的千人計畫、萬人計畫其實行之多年，判斷這波開放，對台灣優質人才的影響不大；去年開始，科技部也已針對資深人員推出卓越研究中心及攻頂計畫，並針對年輕學者提出各種方案，最近也和教育部聯合預計將到美國徵才。

他指出，這幾年來科技部已與中國有雙邊合作，去年剛辦完雙邊論壇，他坦言「的確要有一些人了解中國」，如果中國是重要的戰場，要讓年輕人到處征戰，而台灣資源有限，必須要讓願意留下來打拚的人，感覺到在這裡有發展空間。

他分析在台灣任教，教師可以自由自在接產業的案子，但在中國課堂上教課，必須要斟酌什麼可以說，什麼不能說，研究時亦然。至於現有的雙邊合作，未來是否受到影響，他表示，目前兩岸是站在雙方互惠的角度進行，不會因為統合立場有所不同，就影響到雙邊合作。

針對中國祭出31項惠台措施，科技部長陳良基提醒學者，若曾接受過科技部或教育部的補...
針對中國祭出31項惠台措施，科技部長陳良基提醒學者，若曾接受過科技部或教育部的補助，就必須注意相關智財權的維護。報系資料照
分享

教育部陳良基職場

相關新聞

大陸高薪挖角台灣教授、博士 賴揆提3問

2018-03-13 13:50

教師專案登陸／教部昨說嚴格處理 今說目前不會調查

2018-03-13 13:45

陸重金搶才 台大：政府禁得了？

2018-03-13 13:43

年薪千萬 陸校鎖定台灣青壯傳播學者

2018-03-13 13:39

薪資太低聘不起國際學者 政大募三千萬設菁英講座學者

2018-03-13 13:28

傳播學者收到陸大學挖角信 年薪從70萬到460萬

2018-03-13 13:14

評／惠台措施對台灣影視產業更開放？

2018-03-13 12:55

年輕博士心聲：別搞學術「戒急用忍」逼更多人二擇一！

2018-03-13 12:54

教師專案赴陸違法 教育部：目前不會進行調查

2018-03-13 12:05

緊縮學者赴陸 義守大學校長：恐有教師辭職赴陸任教

2018-03-13 11:42

因應惠台政策會議延期 賴清德：再多一點時間看看

2018-03-13 11:32

政府因應慢半拍 陸校年薪近千萬挖角青壯教授

2018-03-13 11:09

陸方積極搶才 胡幼偉：師資待遇最高年薪500萬

2018-03-13 10:53

赴陸「任教」違法 師大教務長：紅線在哪要劃清楚

2018-03-13 10:35

陸搶人才 台大：政府別讓台灣年輕一代自生自滅

2018-03-13 09:39

教團：提供合理工作機會 比幫高階學者加薪更急迫

2018-03-13 02:55

文化部因應陸惠台 雙軌制點火「國家隊」

2018-03-12 23:56

面對陸惠台 教育部、科技部都加碼留才

2018-03-12 23:52

大學校長直言：年輕助理教授 西進誘因大

2018-03-12 23:47

教育部長警告：大學教師專案赴陸「明顯違法」

2018-03-12 23:46

大學教師西進 陸委會也劃出紅線

2018-03-12 23:41

陸吸才 我「嚴肅看待、審慎面對」

2018-03-12 23:39

大學校長：兩岸人才大戰已開打 台灣若輸後果不堪設想

2018-03-12 23:22

赴陸發展夯？衛福部提醒公務員身分醫師別觸法

2018-03-12 19:35
看更多

熱門文章

募兵玩很大 國軍美女士官：我想找個人陪我 你願意嗎？

2018-03-13 11:06

吳音寧、吳怡青及呂孫綾 遭諷「父酬者聯盟」

2018-03-13 13:24

段宜康：「狼來了」的余光中不值一頂桂冠

2018-03-13 08:29

馬英九由黑翻紅 游梓翔：不是比爛而是選民的成熟

2018-03-13 07:26

教育部長警告：大學教師專案赴陸「明顯違法」

2018-03-12 23:46

陳師孟接受潑漆青年陳情 孫大千：獨派限定？

2018-03-13 12:11

陳菊率主管宜蘭研習 被爆1800元住萬元價房間

2018-03-13 01:11

陳菊遭爆拗飯店折扣 孫大千：檢調不辦 怕陳師孟？

2018-03-13 10:17

諷總統府建圍欄 孫大千：代表政府無能

2018-03-13 08:14

國安單位爆馬習會資料未交接？馬辦：蔡政府見笑轉生氣

2018-03-13 09:50

大學校長：兩岸人才大戰已開打 台灣若輸後果不堪設想

2018-03-12 23:22

遭諷「歌星不上台」 侯友宜：市政不是當歌星

2018-03-12 19:06

侯漢廷：比吳音寧尸位素餐更嚴重 是市府集體失能

2018-03-13 07:17

豈止北農文青總經理？他砲這三個職務酬庸衰到小老百姓

2018-03-13 15:18

前太空中心主任批「福衛五號」 國研院逐條回應

2018-03-12 21:13

傳播學者收到陸大學挖角信 年薪從70萬到460萬

2018-03-13 13:14

大紅包！ 鄉鎮市公所千萬補助入庫

2018-03-12 23:48

陸搶人才 台大：政府別讓台灣年輕一代自生自滅

2018-03-13 09:39

侯友宜：周錫瑋7年多來對我不關心

2018-03-13 13:56

周錫瑋質疑初選期程 國民黨反問：中選會要問候選人意見？

2018-03-12 21:20

大學教師西進 陸委會也劃出紅線

2018-03-12 23:41

新北市長初選爭議 國民黨中央明上午開協調會解決

2018-03-12 21:16

政府因應慢半拍 陸校年薪近千萬挖角青壯教授

2018-03-13 11:09

年輕博士心聲：別搞學術「戒急用忍」逼更多人二擇一！

2018-03-13 12:54

陸方積極搶才 胡幼偉：師資待遇最高年薪500萬

2018-03-13 10:53

朱立倫、柯文哲藍白聯手 「跨區戰爭」怎麼玩才會贏？

2018-03-13 09:00

民進黨提名宜縣長前1天 陳金德「閃避」出國

2018-03-12 22:17

大學校長直言：年輕助理教授 西進誘因大

2018-03-12 23:47

高市官員被爆以千元爽住高級飯店！宜縣：絕無施壓

2018-03-13 11:17

提名陳歐珀出征 宜縣議長帶頭力阻

2018-03-13 00:17

柯P模式！綠禮讓 徐定禎不披綠衣搶攻苗栗

2018-03-13 00:19

陸吸才 我「嚴肅看待、審慎面對」

2018-03-12 23:39

航特602旅黑鷹直升機傳異常 急降林園靶場

2018-03-13 11:36

三環三線成議員另類戰場 藍綠選將隔空互打

2018-03-12 23:05

美方曝黑鷹換訓缺失 空勤總隊：不是美國人說的都對

2018-03-13 10:34

柯文哲：當醫生沒聽過謊話 當政治人物很少聽到真話

2018-03-13 10:22

違反偵查不公開 2監委申請自動調查

2018-03-12 17:53

面對陸惠台 教育部、科技部都加碼留才

2018-03-12 23:52

軍人年改再溝通 副總統15日二會綠委

2018-03-12 20:04

教團：提供合理工作機會 比幫高階學者加薪更急迫

2018-03-13 02:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top