陳良基：如果陸是重要戰場「的確要有一些人了解中國」

2018-03-13 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



針對中國祭出31項惠台措施，科技部長陳良基今天參加教育部捐贈典禮時，會後受訪表示，如果中國是重要的戰場，「的確要有一些人了解中國」，台灣資源有限，要讓年輕人到處征戰，當務之急是要營造有發展空間的環境；但他也提醒，若曾接受過科技部或教育部的補助，就必須注意相關智財權的維護。

陳良基表示，科技部對人才持開放創新的態度，希望學者在研究過程中，能開放與各國合作，甚至不同時期能在各地蹲點，涉及申請對岸計畫部分，必須透過台灣的學校單位及研究機構核准，管理權責回到主管機關把關，例如學校就由教育部管理。

他也指出，獲得學校聘任的教師，到國外發展時必須要取得學校同意，這是工作職場倫理。另外，中國是共產獨裁的社會，那裡的生活及教育是否能安心立命，若過去曾接受過科技部或教育部的補助，相關智財權的維護，就必須要特別留意。

陳良基指出，中國祭出的千人計畫、萬人計畫其實行之多年，判斷這波開放，對台灣優質人才的影響不大；去年開始，科技部也已針對資深人員推出卓越研究中心及攻頂計畫，並針對年輕學者提出各種方案，最近也和教育部聯合預計將到美國徵才。

他指出，這幾年來科技部已與中國有雙邊合作，去年剛辦完雙邊論壇，他坦言「的確要有一些人了解中國」，如果中國是重要的戰場，要讓年輕人到處征戰，而台灣資源有限，必須要讓願意留下來打拚的人，感覺到在這裡有發展空間。