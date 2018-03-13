監院糾正王敏案 勵馨籲：應更關注高社經地位家暴

2018-03-13 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



監察委員高鳳仙日前針對保二總隊在沒有明確證據情況下，違法派25名員警到聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有前妻王敏住所巡邏監視達23小時，通過糾正警政署及新竹市社會處。勵馨基金會對此表示欣慰，並呼籲社會對於高社經地位家庭的家暴案件應給予更多關注，因為他們受限於家族聲譽，往往更難發聲。

監察院內政及少數民族委員會9日審查通過高鳳仙提出的調查報告及糾正案，糾正內政部警政署及新竹市政府社會處，並要求議處相關失職人員。2015年9月，王敏住處傳出疑似有家暴，新竹保二總隊獲報後，在當天早上即進入屋內確認孩子安全無恙，卻仍派出25名警力在王敏家外巡邏監視長達23小時。高鳳仙認為，保二總隊三大一中隊查無兒虐跡象，卻違法派25員警至王敏住處，輪流巡邏及監視高達23小時，明知王敏未涉犯罪，卻陪同至地檢署按鈴申告，因此去年提案並進行調查。

勵馨基金會表示，在王敏案中，保二動用25名警力違法巡邏長達23小時的「高規格」 ，在家暴案中根本前所未有，簡直就是以對待刑事犯的規格在對待家暴受害人。他們認為，高社經地位家庭的家暴案和一般的家暴案不同，受害人必須承擔更大的壓迫，除了相對人因為握有權勢，可能利用或結合國家公權力來對受害人施壓並干擾其生活；受害人也會受限於社會傳統的性別刻板要求而不斷自我苛責，甚至為加害人著想，怕影響家族聲譽，更加不敢對外發聲，社會更應該對他們伸出援手，以免發生憾事。

勵馨也提醒，一般家暴處理流程為個案打電話向113通報，若是緊急事件，就撥打110由警方和社工進行調查；需要救人的話，由社工陪同警方一起去現場。這次王敏案中，警方竟在無證據下以兒虐為由，替相對人聲請保護令，遭法院駁回後又提抗告，無疑濫用公權力與司法資源。

勵馨呼籲，警方的角色應該回到家暴法，保護被害人，並符合家暴案件處理的正常流程。另外，警政署對保二總隊明顯監督不力，未來家暴案件應交給有受過家暴法訓練的員警或是家防官處理，而警政署也應該告誡下屬和所屬轄區的政商人物應該利益迴避，保持中立。