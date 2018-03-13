誘拍私密照危害兒少 立委籲法院切勿低估嫌犯惡行
近期誘拍未成年私密照案件頻傳，立委李麗芬與國內兒少團體上午舉行記者會，呼籲法院應正視網路誘騙少女私密影像事件，往往導致被害人身心受創，甚至因而自殺的事件發生。希望法院裁定羈押時，除斟酌嫌犯涉案行為情狀外，也考量網路科技易於複製、快速傳播、無法徹底刪除的特性，低額交保將使嫌犯易於湮滅證據，甚至再度犯案或對原被害人要脅恐嚇，嚴重傷害兒少身心發展。
立委李麗芬說，以去年7月台大林姓學生誘騙121位未成年少女拍攝裸露及猥褻照片一案為例，只要少女傳了第一張照片，林男就會以散佈裸照的方式脅迫少女繼續拍照片給他欣賞，造成被害少女身心嚴重受創；雖然受害者眾多，法院也僅諭令五萬元交保，引發輿論關注與撻伐。
去年彰化警方破獲一樁誘騙未成年猥褻案，嫌犯透過網路誘拍52名未成年少女猥褻照片及影片，且多次對未成年為猥褻、恐嚇危害安全的行為。然而，根據報載，檢察官多次申請羈押，皆被彰化地院諭令交保，雖經台中高分院裁定抗告成功二次，彰化地院仍裁定交保，僅微幅調整提高交保金額。立委李麗芬呼籲法院審應慎衡量犯嫌之犯罪情狀、湮滅證據之可能性與再犯率，勿輕易低額交保候傳以避免有更多未成年少女受害。
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