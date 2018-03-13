未成年遭誘拍私密照 綠委籲法院：別讓嫌犯輕易交保

2018-03-13 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



近來誘拍未成年私密照的案件曾出不窮，民進黨立委李麗芬今舉行記者會，呼籲法院應衡量誘拍私密照在網路上快速傳播，難以徹底刪除的特性，再加上嫌犯可能會淹滅證據，甚至再犯，應避免讓嫌犯低額交保，避免更多未成年少女受害。

李麗芬指出，據展翅「web547檢舉熱線」受理案件統計，張貼兒少私密照由2016年222件增加到去年1103件；「web547諮詢熱線」案件有15.38％諮詢涉及性愛視訊被側錄、偷拍或自拍私密影像後被恐嚇威脅。婦女救援基金會也在去年調查，高達45%男性及34%女性拍攝過性私密影像，更有21%的女性是在未成年時拍攝。

李麗芬表示，近期誘拍案件不斷，包括去年台大林姓學生誘騙121名未成年少女拍攝裸露及猥褻照片，以及去年彰化警方破獲一樁誘騙未成年猥褻案，嫌犯同樣透過網路誘拍52名未成年少女猥褻照片及影片。然而前者雖然受害者眾多，法院僅諭令5萬元交保，後者檢察官多次申請羈押，彰化地院仍裁定交保。

她認為，目前我國在司法實務上僅透過兒少法、兒少性剝削防制條例和刑法來處理此類案件，更需要法院提高對此類案件的保護意識，應避免嫌犯輕易交保，讓被害人受到更多傷害。

勵馨基金會表示，被告若輕易交保，使得被告有機會與被害人接觸，讓被害人陷入恐懼害怕的處境，甚至可能影響被害人安全，而且若讓嫌犯輕率交保，影像存於網路上，很可能讓嫌犯有機會煙滅證據，也給予被告重複犯行的機會。勵馨基金會並強調，此類案件受害者眾，交保金額卻過低，難以對被告產生牽制作用。

勵馨基金會指出，各國皆將此類案件視為重大犯罪，對於防制兒童色情也極為重視，以澳洲為例，持有兒童色情圖片的行為，最高處以45萬澳幣的罰款以及10年刑期，在美國收藏兒童色情圖片則可能判刑3至7年，擁有和傳播兒童色情製品更可能面臨高達30年的刑期，呼籲法院應提高保護意識。