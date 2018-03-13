最低工資法年底送案 許銘春：送不出來我負責

2018-03-13 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



因應低薪問題，總統蔡英文競選時曾提出訂定「最低工資法」政見。民進黨立委江永昌今在立法院質詢提到，最低工資法草案何時出爐？勞動部長許銘春表示，按規畫，民國107年底草案會送到行政院，現在正在蒐集資料。

許銘春說，勞動部預定107年底提出草案，立法處理最低工資部分，這個議題他們有座談會，蒐集各國機制、資訊，之前北中南花東共五場公聽會，雖然勞資雙方有歧異，但勞動部仍按照原先規畫進行。

江永昌質疑，如果107年底都沒不見勞動部送草案，誰要負責？許銘春回應：「我負責」。江也提，社會救助法有最低生活費保障16.6萬元除於12個月的1.38萬元，按主計處的撫養比是1.16，所以1加1.16乘上1.38，算出來最低工資是2.98萬元，這是用可支配所得加上最低生活費提案，如果勞動部有在計算最低工資，是否有將該數據納入？

行政院長賴清德表示，這只是一個公式，兩萬九不是固定數字，未來若薪水提高生活費也提高，因此不能這樣計算。

江永昌質疑，勞動部訂定最低工資法，這是經濟果實分享，還是最低生活維持？許銘春答詢，「兩個都要考量」，不過江對於這個答案不滿意，認為許銘春對於他的提問回答相當空泛。

許銘春也接著說，對於基本工資審議機制無法解決的問題，才要用法制化解決，未來立法過程一定要對話解決。