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桃園陂塘特有文化 藍委批：地方與中央當陂塘殺手

2018-03-13 11:17聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

桃園又稱為千塘之鄉，陂塘是桃園的特有文化，台灣知名已故導演齊柏林就曾形容桃園的陂塘猶如閃閃發光的水晶，桃園市政府過去曾與文建會和文化部向世界遺產申請，認為桃園陂塘應是台灣世界遺產淺力點，但現任桃園市長鄭文燦與中央卻力推綠能政策，利用陂塘做「種電」。國民黨立委吳志揚今日在立院進行質詢，批行政院和地方政府聯手做「陂塘殺手」。

吳志揚指出，過去在桃園當縣長的時候，就有申請世界遺產，但後來鄭市長接任後，今年一月開始，桃園市政府重啟陂塘光電政策，農田水利會因核准桃園市政府可進行綠能發展，但卻沒做政策評估和環評，認為是嚴重影響生態，批評市府嚴重偷跑，中央則完全不管。

行政院長賴清德表示，陂塘光電政策不是把陂塘填滿，而是利用空塘期間在清淤的時候建置太陽能發電，至於要不要做政策評估，會再進行開會後才進行。

吳志揚批評，院長應要有guts一點，政策環評是執行一項政策前應有的行為，光電能源是能源政策的其中一項，能源政策中不是中央自己說了就算，做環境評估會死嗎？

環保署長李應元則說，光電能源是世界的潮流與趨勢，所做的是減少水分蒸發，在陂塘上覆蓋並不是把陂塘填滿。

吳志揚說，地方的民進黨議員范綱祥也認為，陂塘發電量不到整體電量的千分之一的效益，大量投入人力物力，破壞埤塘，對農委會通過的規則，只要覆蓋率不超過50％是可以執行，但埤塘被遮蔽50%當然會影響溫度和溶氧，怎可能不影響生態。他還說，行政院若不做政策評估和環境評估，將會是違法且失職，若有必要會檢舉到監察院。

賴清德表示，會根據吳志揚的建議，待會後回到院內進行開會討論，屆時再找專家學者進行與談溝通，會再給予回覆。

國民黨立委吳志揚。記者林麒瑋／攝影
國民黨立委吳志揚。記者林麒瑋／攝影
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國民黨立委吳志揚(右)在立院質詢環保署長李應元(左)。記者林麒瑋／攝影
國民黨立委吳志揚(右)在立院質詢環保署長李應元(左)。記者林麒瑋／攝影
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吳志揚遺產環評

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