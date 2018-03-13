民進黨防治空汙？藍批：那還擴建深奧燃煤發電廠

2018-03-13 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院將「空汙法」列為本會期優先法案，立法院衛環委員會也將於本周四排審。國民黨團今天舉行記者會提出「反對經濟部霸權燃燒天然氣無上限」、「國營排放逐年減量」、「空汙基金專款專用」三大訴求；國民黨團也指出，民進黨修空汙法卻還打算擴建深澳燃煤火力發電廠，根本是替防治空汙大開倒車。

國民黨團書記長李彥秀表示，蔡政府信誓旦旦說要改善空汙，但整部新法不僅未加嚴工廠固定源污染排放，還處處加上「會同或會商」的經濟部條款，更允許燃氣電廠如果配合增加發電，可不受許可證或環評量限制，此一無上限「假減汙之名行增電之實」的伎倆，讓環團和民眾都難以接受。

李彥秀指出，政院版第12條明定環保署制定空汙總量管制時，需「會同經濟部」，形同給經濟部享有否決權的「霸王條款」，環保署根本被削權、架空，環保署長李應元淪為小弟，經濟部則成為空污法的實質主管機關。此外，新法規定空氣品質惡化時要採取的緊急防制措施，環保署也不能自己決定，還得會同有關機關。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，政院版第14條還增加「如果電業為了配合減少燃煤發電，需要增加燃氣發電，可不受核發許可證、環評結論發電量及污染排放量限制」。等於天然氣無上限使用還可以不必環評，再加上管制措施必須會同經濟部，等於環保署管制強度降低，空汙法根本就是愈改愈鬆。

另外，李彥秀也批評，國營事業的發電廠無論是燒煤或燃氣，一直未納入管制，這也是造成中南部空汙嚴重的主因之一，民進黨的版本未提出任何限制國營事業排放量的措施，若按此修法，擺明只是替蔡政府左支右絀的能源政策解套而已，國民黨團強烈主張應將國營事業的燃燒量納入管制。

至於各地方政府藉此次修法，希望提高空汙基金的補助比例，國民黨團也提出「專款專用」訴求。李彥秀表示，中央政府審慎調度，不應任由執政縣市巧立名目、漫天喊價，重蹈治水與前瞻建設預算的覆轍，最後專款變成地方首長綁樁、做人情的「小金庫」。