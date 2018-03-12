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單車失竊記入圍國際布克獎 吳明益台灣第一人

2018-03-12 23:29中央社 台北12日電

國際文學大獎「國際布克獎」（Man Booker International Prize）今天公布2018入圍初選名單，台灣小說家吳明益「單車失竊記」入選，成為第一位入圍這個獎項的台灣作家。

「單車失竊記」2015年獲「台灣文學金典獎」圖書類長篇小說金典獎。任教東華大學的吳明益是第三屆聯合報文學大獎得主。

吳明益在臉書貼文指出，這個獎項是英文世界聲譽最高的布克獎（Man Booker Prize，1968至今），於2006年設置頒給大英國協以外，使用英文寫作或翻譯成英文的作品。

國際布克獎自2016年起，每年頒獎給在英國出版的翻譯小說作品。為凸顯翻譯的重要性，獎金5萬英鎊由作者和譯者均分。

對於入圍，吳明益以電子信回覆表示，得知入圍覺得很感謝，他說，這是譯者、出版社、版權公司通力合作才能達到。

「單車失竊記」以人們熟悉的腳踏車為主軸，藉由尋找失蹤父親及腳踏車，透過島嶼的地景，交錯拉出一個個現實與回憶的故事。故事人物涉及台灣不同族群的戰爭經驗和歷史傷痕。

吳明益表示，他到國外演講，會搭配影像說明台灣的歷史、族群、語言，並且以說故事的方式帶動情緒，通常國外的文學讀者都會因此對台灣產生興趣。

單車失竊記外文版權目前已售出英文和日文、韓文。英文版譯者為石岱崙（Darryl Sterk），他同時是吳明益「複眼人」的英文譯者。

吳明益說，希望政府日後能投注更多心力支援譯介，翻譯不是廉價生產，文學譯者往往得花費等同於作者創作的時間，去揣摩意境及背後的隱喻、複雜的材料，付出巨大心力。

國際布克獎預計4月12日發布決選名單，5月22日公布今年得獎作品。

今年13本入圍著作來自法國、匈牙利、西班牙、德國、阿根廷、伊拉克和波蘭等國。韓國作家韓江以「少年來了」再度入圍，與吳明益成為本次唯二入選的亞洲作家。

韓江2016年以「素食者」奪下國際布克獎，成為史上第一位亞洲得獎人。2017年國際布克獎頒給以色列作家大衛格羅斯曼「一匹馬走進酒吧」，這兩本作品目前都有中譯本。（編輯：黃瑞弘）

單車英國波蘭

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