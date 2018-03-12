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前太空中心主任批「福衛五號」 國研院逐條回應

2018-03-12 21:13中央社 台北12日電

福衛五號衛星。 圖／太空中心提供
福衛五號衛星。 圖／太空中心提供
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前國家太空中心主任吳作樂在媒體上發表「不忍看福衛五號成為國際笑柄」文章，內容對福五多有批評，國研院逐條回應並表示，面對國家交付的任務一直秉持實事求是態度。

國家實驗研究院國家太空中心前主任吳作樂日前在台灣英文新聞網發表「不忍看福衛五號成為國際太空界的笑柄」文章，內容對於太空中心未使用太空真空艙、移焦影像修正方式、商用價值、台灣太空水準等提出看法及質疑。

國研院今天發布新聞稿指出，吳作樂對於光學真空艙所提建議，太空中心將審慎評估這項設施是否用於支援未來自主衛星研製的可行性。至於衛星影像品質及未來應用，太空中心會依原規劃，由合作單位驗證品質後，才會營運；同時也會已規劃相關加值應用，創造特色。

國研院表示，福衛五號搭載先進電離層探測儀所進行的地震前兆電離層變異相關研究，是還在萌芽中的全球性科學研究議題，福五功能主要在於收集資料，研究團隊謹守實證精神，僅呈現現象，不會過度解讀。

國研院指出，福五遙測酬載、科學酬載、地面系統全部由國內開發，衛星本體主要關鍵元件也由國內自製，僅部分次要元件向國外採購，用這個立基點評斷台灣衛星自製率世界排名前10強，自有所據。

國研院表示，福衛五號升空後確實發生離焦問題，經由衛星溫度操控及在地面對影像進行回溯修正處理，目前問題已大致解決。太空中心對取像品質的問題都有坦誠說明，並提出解決方案及結果。面對國家交付的任務，太空中心一向秉持實事求是的態度，透過經驗的累積，使技術不斷的精進。

福五歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，從頭到腳全部MIT（台灣製），去年8月25日滿載台灣人的太空夢，在美國加州順利升空，雖然遇到影像模糊問題，但迅速找到解決辦法，並成功在短短3個月就拍攝完成台灣全島無雲影像，並贈送給總統蔡英文。

太空福衛五號

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