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照顧秘書全方位 反轉長照刻板印象

2018-03-12 20:06中央社 台北12日電

弘道老人福利基金會的第一線照顧服務人員，為長輩提供貼心而有溫度的「All In One」全方位服務，反轉長照工作「把屎把尿」和沉悶的刻板印象，並期望更多年輕人加入。

弘道老人福利基金會在康健出版及台灣人壽協助下，將24篇服務故事集結出版「照顧秘書向前衝」，邀請三位書中第一線服務人員在新書記者會分享服務的酸甜苦辣。

70歲的「高年級照顧秘書」劉秀梅，從事照顧工作10幾年。她分享，因為略懂日語，曾經和一位受過日本教育的臥床長輩溝通，可能因為熟悉的語言，最後讓他從機構重返家園，而對方家屬也給予她高度肯定。劉秀梅認為，同理心讓她在照顧過程中更能夠說服年紀相仿的長輩。

26歲的吳玳榕表示，大學畢業後就接觸八仙塵暴的傷友，深感第一線服務是一個艱辛的過程。因此，許多人認為這份職業前景不看好，因為不想當一輩子當照顧服務員。她說，弘道基金會目前嘗試透過內部微創業的方式，自組團隊像拓展業務一樣去承接案子，期待能發展出更有彈性的排班、薪資制度以及創新服務模式，也有助於吸引年輕人投入。

弘道基金會執行長李若綺表示，基金會現有241位員工投入「All In One」照顧服務，其中41歲至50歲佔最高比例，約80人。「All In One」能更貼近長輩需求，提供一天多次及長時數服務。她說，曾有一位外籍配偶需要返家，但孩子不能沒人照顧，而照顧服務員能視情況調整到提供全家照顧。這樣的自費方式將服務擴及全家，較有彈性。

李若綺認為，目前的政策導向能夠創造更好的勞動條件，要視營運單位怎麼管理。因此，各個服務提供單位的人才培育很重要。此外，外籍看護多是長時間在台工作，政府也要繼續關注移工身心狀態和持續提供教育訓練以提升服務品質。

台灣人口快速老化，面對超高齡社會，除了仰賴20多萬名外籍看護，也期待更多人投入長照服務。康健雜誌總編輯張曉卉希望透過書中故事分享，讓更多人了解台灣第一線照顧服務員的專業。

外籍看護長照老化

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