遠洋漁業遭舉黃牌2年半 歐盟解除否21日分曉

2018-03-12 18:08 中央社 台北12日電



歐盟舉台灣遠洋漁業黃牌迄今2年半，明天將抵台訪查，最高層級相當於台灣政府組織中的司長層級，行程約9天，對照往例，21日最後一天，通常會讓農委會了解是否解除。

農業委員會漁業署表示，歐盟此行訪台距離2015年10月舉台灣黃牌，約過2年半，會議行程將分三個層級進行，依序為技術人員與漁業署組長進行技術性會商、歐盟處長級官員與漁業署署長黃鴻燕會談，以及歐盟官方司長層級官員跟農委會副主委陳吉仲進行政治性會議；此外，歐盟也可能機動性提出實地會勘的要求。

漁業署指出，13到21日，歐盟透過靜態與動態訪視，確認台灣遠洋漁業改善實況是否具體落實，不只是法規修改、執法改善，實際作業也必須一一履行；對照往年慣例，通過與否可能在會議終了時獲得訊息，正式作業流程，則最快須於訪視行程結束起算10天後，才會有正式報告出爐。

國際組織舉發台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為下，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。

農委會近2年多來陸續完成歐盟要求的改善作業；除經常視訊、書面往來，歐盟官方每半年訪視台灣一次，確認履行改善與否，據以決定解除或轉紅牌。

漁業署補充，萬一被舉紅牌，即遭貿易制裁，光是輸歐漁獲貿易損失粗估新台幣70億元，若是美、日各國跟進制裁台灣，將重創年產值500億、600億元規模的遠洋漁業產值。