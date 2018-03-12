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深澳發電廠擴建案 新北盼環評會別受外力干擾

2018-03-12 14:31聯合晚報 記者吳志雲╱新北報導

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱(左起)、綠色和平專案主任蔡佩芸、梁珆碩博士與綠...
主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱(左起)、綠色和平專案主任蔡佩芸、梁珆碩博士與綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰，上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，指備受爭議的「深澳電廠更新擴建計劃」的環評大會即將舉行，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加重全台空氣污染、且違反政府減煤減碳政策的深澳燃煤電廠擴建計劃。其中計劃興建的卸煤港及防波堤，會直接破壞藻類與淺海棲生物的棲地，更直接破壞灣澳地景及深澳岬的單面山地質景觀。記者黃義書/攝影
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環保團體上午針對撤回深澳發電廠更新擴建計畫案舉行記者會，新北市環保局上午表示，新北市不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電作為唯一選項，新北市府主張應優先選擇乾淨或綠色能源，以維護民眾擁有乾淨空氣的呼吸權利。

新北市環保局表示，在市府及全體市民的努力下，新北市近幾年細懸浮微粒(PM2.5)濃度持續下降，年平均濃度從民國102年的24.63μg/m3，降至106年的17.1 μg/m3，已接近環保署空氣品質標準(15 μg/m3)。依台電公司評估資料顯示，深澳燃煤電廠興建後，將使新北市的PM2.5日平均增量達1.933μg/m3，不僅使這些努力化為烏有，PM2.5要符合國家空氣品質標準，也將遙遙無期。

依據深澳燃煤電廠環評報告空品模擬結果，PM2.5之24小時平均增量最大濃度高值落點，位於九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，對當地空品及在地居民健康造成不良影響外，可能對當地觀光造成不可回復的影響，報告書未對這部分評估，也未充分公開資訊，置當地居民健康於不顧。

上午記者會中，環保團體提出本案興建防坡堤的構築，將對自然海岸、地質完整性與水下生態及自然景觀破壞甚鉅。新北市府說，在即將舉行的環評大會中，期待環保署本於專業，站在維護全國空氣品質的立場，排除一切不必要的外力干擾，否決深澳電廠以燃煤作為能源之開發案。

PM2.5空氣品質電廠空汙生態

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