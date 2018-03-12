深澳電廠擴建案將表決 環團力擋！

2018-03-12 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



深澳電廠更新擴建計畫的環評大會將在3月14日舉行，環團認為這將會危害生態，會加重北部空汙，違反政府減煤減碳政策，要求環評委員退回深澳電廠的擴建計畫。

環團今天舉行記者會，表達拒絕深澳電廠擴建立場，新北市政府環保局代表也到場表示，新北市不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電作為唯一選項，應優先選擇乾淨或綠色能源，一旦電廠擴建，將造成北部地區PM2.5年均值會增加1.9%，影響居民健康。

環評大會主席環保署副署長詹順貴表示，今年1月29日在環保署舉行的深澳燃煤電廠第三次環差會議，專案小組最後提出修正後通過、重作環評兩案並陳給環評大會決定。環評大會專案小組認為有爭議，才會兩案併陳。

他指出，專案小組是獨立的審查委員會，3月14日很可能表決，身為代理主席，他會盡量讓議程公開透明公正，除非最後投票結果兩邊票數一樣，主席最後才會投關鍵的一票，若有一案明顯過半，當然依照委員的決議進行。

生態獨立研究者梁珆碩表示，深澳電廠對生態最大衝擊，在於必須興建一座燃煤港，但這個位置是北部非常有特色的地質環境，有許多蕈狀岩，早期是軍事管制地區，後來成為非常著名的觀光景點，景觀已多少受到破壞。

他說，春天到夏天藻類非常豐富，很多生物都在此棲息，珊瑚覆蓋度也有兩三成，是潛水客的天堂。未來若蓋了燃煤電廠，由於冷卻口就在這位置，水溫一但超過32度，珊瑚就會開始白化，必然對生態系造成衝擊。

綠色公民行動聯盟副祕書長洪申翰表示，政府預計2025年邁向非核家園，燃煤比例要降到30%以下，林口電廠已擴建，依環團計算，2025年後，不論深澳電廠是否運轉，全台電力備載容量都穩定在15%以上，那擴建電廠的必要性在哪裡。