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環團要求環保署 退回「深澳電廠」的環評案

2018-03-12 11:26聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱、綠色和平專案主任蔡佩芸、梁珆碩博士與綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰，上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，指備受爭議的「深澳電廠更新擴建計劃」的環評大會即將舉行，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加重全台空氣汙染、且違反政府減煤減碳政策的深澳燃煤電廠擴建計劃。其中計劃興建的卸煤港及防波堤，會直接破壞藻類與淺海棲生物的棲地，更直接破壞灣澳地景及深澳岬的單面山地質景觀。

環團上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加...
環團上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加重全台空氣汙染、且違反政府減煤減碳政策的深澳燃煤電廠擴建計劃。記者黃義書/攝影
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環團上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加...
環團上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加重全台空氣汙染、且違反政府減煤減碳政策的深澳燃煤電廠擴建計劃。記者黃義書/攝影
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環團上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加...
環團上午舉行「退回深澳電廠的環評案」記者會，呼籲環保署及環評委員退回危害生態、加重全台空氣汙染、且違反政府減煤減碳政策的深澳燃煤電廠擴建計劃。記者黃義書/攝影
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