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護千年茄苳 台中花16.3億

2018-03-12 00:10聯合報 記者陳秋雲／台中報導

為了保護台中市西區均安街的千年茄苳老樹，官方民間與建商護樹寫下新頁。 記者陳秋雲...
為了保護台中市西區均安街的千年茄苳老樹，官方民間與建商護樹寫下新頁。 記者陳秋雲／攝影
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台中市某建商五年前規劃在台灣大道旁興建廿八層住宅並預售一空，地方人士擔心開發將切斷路旁千年茄苳樹部分樹根、危及老樹生存，發起搶救活動。市府以容積獎勵協調建商換地，並在老樹旁設立生態公園，未來孩子可在老樹下嬉戲。

護樹代價有多高？台中市都發局指出，建商基地面積一千七百五十九平方公尺，折換容積八五○二坪，以每坪十九萬估計，市價約十六億一千五百萬元，如果加上花二百卅五萬元拆掉活動中心、編列一千八百萬元打造老樹公園，護樹代價達十六億三千五百卅五萬元。

位於台中西區茄苳公園的這棵千年茄苳樹，樹高廿公尺，樹冠面積達一千五百平方公尺，被譽為「台中之寶」。

民國一○二年建商要在茄苳公園旁興建地上廿八層、地下四層的住宅大樓，地方人士憂心老樹生存，投入搶救。時任台中市長胡志強與建商協調，希望換地興建，同時給予容積移轉獎勵。

原預售完售的建商，最後同意放棄興建大樓，訂戶無息退訂，另外找地興建，成為國內首件為保護老樹喊停的建案。時任立委的台中市長林佳龍當時也召開「台中國際千年茄苳樹木文化園區」公聽會，開始茄苳樹棲地保育改善計畫。

台中市府協調建商換地後，接著拆除茄苳樹旁影響老樹生長的婦幼活動中心，隨即規劃「茄苳樹王文化生態園區」。公園昨天動土，完成護樹三部曲。

台中市建設局長黃玉霖說，茄苳樹王文化生態園區為公園兼兒童遊戲場，先前拆除婦幼活動中心時，施工人員發現地下湧泉，已納入生態公園計畫中，將採自然工法設置生態池，復刻湧泉水景。

護樹生態園區生態公園胡志強林佳龍

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