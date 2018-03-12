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彰化植樹 淨化遭汙染農地

2018-03-12 00:13聯合報 記者林宛諭／彰化縣報導

彰化縣長魏明谷(左)與總統府資政吳晟(右)昨天植樹。 記者林宛諭／攝影
彰化縣長魏明谷(左)與總統府資政吳晟(右)昨天植樹。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣昨天有場特別的植樹活動，彰縣府與林務局南投林區管理處在一塊遭重金屬汙染的農地，種下福木、光蠟樹等一千九百株苗木，它們具有吸附重金屬、改善土質、淨化空氣等功能，要把受傷的土地還原成淨土。

這處位於彰化和美鎮的國有地，面積零點三七公頃，原本是農民承租的農地，卻遭重金屬汙染，荒廢已久。

彰化縣長魏明谷表示，這塊土地過去因工業發展受到微量重金屬汙染、歷經多年整治、改善，去年底汙染濃度低於監測標準，已解除列管，但還不能種植食用農作物，因此選擇種樹淨化土地。

他表示，昨天種下福木、光蠟樹、黃連木、台灣櫸、相思樹等十四種、一千九百株苗木，這些樹種具有對重金屬有吸附力、或有根瘤菌可改善土質、或可淨化空氣等功能。

南投林區管理處秘書王怡靖表示，福木及杜鵑對鎘具吸附力，光蠟樹對銅、鎳具吸附力、紅芽石楠則能淨化土壤鋅、鎘。未來還將邀學者研究其他樹種淨化重金屬的效果，可作為重金屬汙染土地淨化參考。

參與植樹活動的造林詩人、總統府資政吳晟說，以往相關單位用土壤翻修稀釋法、土壞酸洗法、排土客土法等化學物理藥劑整治農地，但沒解決問題，反而可能讓汙染更擴大，最好的方式是植生復育法，在汙染農地種樹，政府應用種樹方式全面性解決農地汙染。

農地農民總統府國有地魏明谷

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