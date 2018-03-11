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疑諷繆德生服務處被潑漆 王浩宇：我不會妥協

黃士修：瓦斯氣爆死那麼多人 台灣照用天然氣

2018-03-11 11:48聯合報 記者陳熙文╱即時報導

廢核大遊行今天登場，然而台電日前卻送出核二廠2號機再轉申請，目前已通過原能會審核，將送立法院報告。核能流言終結者創辦人黃士修直言，今年是選舉年，核二廠再轉的決定充滿選舉考量，政府要確保今年夏天供電無虞，所謂的反核大遊行，成了「返核大遊行」。

黃士修表示，去年發生815大停電，讓民眾重新認識到缺電疑慮，政府會在此刻做出申請核二廠2號機重新啟動運轉的決定，行政院原能會甚至趕工審查，終於在日前公布結果通過，全都是由於今年是選舉年，夏日供電不能出一絲一毫的差錯，否則將嚴重波及選情。他認為行政院長賴清德會做出這樣的決定是為了選舉，但也不失為一個務實的決定。他認為，要是核二廠2號機若不能順利再轉，今年全國缺電的可能性很大。

至於對於今年的廢核大遊行，他認為國內反核的聲浪在2013年前後達到高峰，又因為前民進黨主席林義雄絕食抗議，引發社會輿論，導致政府拍板核四廠封存，這是台灣能源政策一個很大的轉折，然而其實在日本311核災後，他認為各國也重新檢視、甚至持續使用核能，原來反對的聲浪也有改觀，而國內輿論也同樣在轉變。

他強調，台灣使用核能快40年了，沒死過一個人，發生過核災的日本陸續重啟核電廠，台灣卻要廢核。瓦斯氣爆死過那麼多人，我們照樣使用天然氣，天然氣每1.5天要船運補充一次，核能進口一次核燃料能撐1.5年，我們卻選擇安全存量只有1/365的天然氣當作國家一半以上的電力來源。

他認為，相對於空想的非核家園，台灣需要的是潔能家園，包括核能和再生能源在內的潔淨能源，才是真正的國際趨勢。考慮到我國基載至少要60%以上，他建議核能20%、燃煤底線40%，維持穩定電力和低廉電價。不穩定的再生能源必須考慮生態環境限制，大約在10%，剩下的30%由天然氣支援調度。加起來就是「潔能家園1234」。他認為，要是動到任何一個數字，不是變貴就是變髒，不妨可以問問社會上的每一個人，哪一種家園才能讓我們安心過活？

核二廠2號機將重啟。 聯合報系資料照【
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核能選舉核二

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