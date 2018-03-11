黃士修：瓦斯氣爆死那麼多人 台灣照用天然氣

2018-03-11 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



廢核大遊行今天登場，然而台電日前卻送出核二廠2號機再轉申請，目前已通過原能會審核，將送立法院報告。核能流言終結者創辦人黃士修直言，今年是選舉年，核二廠再轉的決定充滿選舉考量，政府要確保今年夏天供電無虞，所謂的反核大遊行，成了「返核大遊行」。

黃士修表示，去年發生815大停電，讓民眾重新認識到缺電疑慮，政府會在此刻做出申請核二廠2號機重新啟動運轉的決定，行政院原能會甚至趕工審查，終於在日前公布結果通過，全都是由於今年是選舉年，夏日供電不能出一絲一毫的差錯，否則將嚴重波及選情。他認為行政院長賴清德會做出這樣的決定是為了選舉，但也不失為一個務實的決定。他認為，要是核二廠2號機若不能順利再轉，今年全國缺電的可能性很大。

至於對於今年的廢核大遊行，他認為國內反核的聲浪在2013年前後達到高峰，又因為前民進黨主席林義雄絕食抗議，引發社會輿論，導致政府拍板核四廠封存，這是台灣能源政策一個很大的轉折，然而其實在日本311核災後，他認為各國也重新檢視、甚至持續使用核能，原來反對的聲浪也有改觀，而國內輿論也同樣在轉變。

他強調，台灣使用核能快40年了，沒死過一個人，發生過核災的日本陸續重啟核電廠，台灣卻要廢核。瓦斯氣爆死過那麼多人，我們照樣使用天然氣，天然氣每1.5天要船運補充一次，核能進口一次核燃料能撐1.5年，我們卻選擇安全存量只有1/365的天然氣當作國家一半以上的電力來源。