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廢核遊行下午登場 能源未來展打頭陣

2018-03-11 08:52中央社 台北11日電

311廢核大遊行今天下午將在凱道登場，上午將由翻轉能源未來展區打頭陣，預估會有2000到3000人參與遊行。

福島核災至今將屆7週年，環保團體今年也舉行311廢核大遊行，遊行今天下午在凱道登場，主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，除了督促政府儘速廢止核電外，也提醒社會必須開始面對核電除役及核廢料處置的高昂代價。

今年遊行訴求為「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」，要求政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制、提升能源效率與電力管理、核一及核二提前除役、儘速廢止核四等訴求。

除了遊行外，現場也規劃「翻轉能源未來展」，上午11時在凱道展出，將介紹台灣各地積極實踐綠能行動的社區、新創潛力團隊等，以實際案例向民眾說明台灣也可做到能源轉型、廢核減煤。

另外，將舉辦綠能音樂會，邀請金曲歌手林生祥、巴奈．庫穗上台表演，主舞台上電力也將首次採用太陽能。

全國廢核行動平台表示，社會不應再長期耗費時間在核電該不該用的爭議上，而是該翻轉舊思維，盡快爭取時間邁向能源轉型的實質發展，希望提出的三項訴求，政府能以優先政策的決心來進行，而非當作燙手山芋、拖延不處理。

核電福島核災核廢料

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