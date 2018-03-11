聯合報一周大事3/4~3/10

2018-03-11 02:58 聯合報 綜合整理



國內新聞：

5日：缺電隱憂揮之不去，台電上月向原能會提出核二廠二號機重啟申請，原能會公布審查結論，確認核二廠二號機符合重啟運轉要求，但還要立委同意後才能運轉。

8日：行政院會通過刑法修正草案，對於殺死人等重罪，將取消追訴權時效。未來包括林宅血案、陳文成、尹清楓、彭婉如、劉邦友等重大命案，只要找到證據、凶手還在世，都將可依法追訴。

9日：台化彰化廠汽電共生鍋爐使用的生煤不符環評承諾，去年遭彰化縣政府罰款12.4億元，台化不服提起訴願，環保署訴願會認定事實錯誤、未盡舉證責任、處分理由不充分及罰鍰計算錯誤等4大理由，撤銷彰縣府的行政處分，等於為台化案翻盤。

國外新聞：

5日：第90屆奧斯卡金像獎得獎名單揭曉，墨西哥名導吉勒摩戴托羅作品「水底情深」拿下最佳影片、導演、配樂、美術設計等四座獎。法蘭西絲麥朵曼與山姆洛克威爾則以「意外」分別抱走最佳女主角、男配角兩大獎，「最黑暗的時刻」蓋瑞歐德曼榮登影帝，「老娘叫譚雅」艾莉森珍妮獲選最佳女配角。

8日：南韓國家安保室長鄭義溶會見美國總統川普後發表聲明，表示川普已接受北韓領導人金正恩邀請，兩人將於5月見面談棄核，「川金會」若成局，將成為史上頭一遭美國總統與北韓領導人會談。