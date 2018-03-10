蔡宜芳 獲台灣傑出女科學家獎

蔡宜芳（中）獲傑出女科學家獎，趙玲（左）、王涵青（右）獲新秀獎。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

有「台灣女性諾貝爾獎」之稱的台灣傑出女科學家獎昨頒獎，中研院特聘研究員蔡宜芳的研究有助紓緩氮肥對環境危害，獲頒傑出女科學獎。她鼓勵年輕學子，「不要自我限制，感興趣就去追求，follow your heart。」

除了蔡宜芳，主辦單位還頒給成大教授王涵青、台大副教授趙玲「新秀獎」，及台大博士生林秀娟「孟粹珠獎學金」。

蔡宜芳是國際知名的植物營養學家，她發現植物細胞膜上有一種負責吸收的運轉蛋白，同時也會偵測外面硝酸鹽濃度的高低，作出反應。她因此發現無機硝酸鹽不只會由木質部輸送，也藉此估算出精準施肥的策略，能降低過量氮肥對環境的危害，可望在提升食物產量同時也能降低汙染，研究刊在國際頂尖期刊「Cell」。

蔡宜芳說，她從小就很好奇、喜歡觀察東西，成績沒有特別突出，班上成績在第三名到第卅三名之間遊盪。考上高中時，一位在日本工作的長輩問她要什麼禮物，她要了顯微鏡。喜歡走進森林、對大自然充滿好奇心的她，後來走進生物研究的領域。

「Follow your heart」，蔡宜芳強調，女性不必顧慮太多，對科學感興趣才是最重要的，相信自己、勇往直前，當你決定要往前衝時這些資源就會過來。

新秀獎王涵青自二○○○年開始投入蝦白點症病毒研究，建構「蝦體類適應性免疫」的突破性免疫系統，結合生醫系統生物學模式，發現首個由無脊椎病毒所驅動宿主的有氧糖解現象，成果藉由產學合作轉移至蝦類養殖產業，協助邁向永續經營綠色養殖模式。趙玲則在細胞膜蛋白的研究，對藥物開發和研究膜蛋白的功能與機制有突破性貢獻。